Tribunal Superior do Trabalho abre concurso com salários de até R$ 13 mil; veja como se candidatar

Estão abertas as inscrições para o concurso do Tribunal Superior do Trabalho (TST) com 20 vagas para profissionais de nível superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de outubro pelo site da Cebraspe com taxas que variam de R$ 85 a R$ 130 reais.

A carga horária de trabalho muda conforme a função, de 20 horas semanais a 40 horas semanais, e remunerações a partir de R$8.043,84 e 13.202,62. As 20 vagas ofertadas estão distribuídas nas áreas de:

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado (Clínica Médica) – 1 vaga

Analista Judiciário - Área de Apoio Especializado (Engenharia Mecânica) – 1 vaga

Técnico Judiciário - Área de Apoio Especializado (Programação) – 18 vagas

As classificações serão feitas por meio de provas objetiva e discursiva, que serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2024. O resultado será publicado no dia 19 de fevereiro de 2024, segundo o cronograma.

Conforme o edital, o concurso terá validade de 2 anos, contados a partir da publicação do resultado, podendo ser prorrogados só mais uma vez pelo mesmo prazo.

O candidato poderá obter informações referentes a este concurso público na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Quadra 01, lotes 1115 a 1145 – SAAN, Edifício Cebraspe, Brasília/DF, 25, por meio do telefone (61) 3448-0100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tst_23 e por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.