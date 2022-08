UEG abre inscrições para concurso público com 146 vagas e salário de até R$ 3,8 mil

As inscrições do concurso público para docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) iniciam nesta terça-feira (30) e vão até 29 de setembro. São 146 vagas abertas com salários de até R$ 3.836,24 para 40 horas semanais.

A inscrição deve ser realizada no site www.nucleodeselecao.ueg.br e a taxa é de R$ 250.

São 38 vagas para professores na área de Ciências Agrárias e Sustentabilidade; 36 na área de Ciências da Saúde e Biológicas; e 72 para a área de Ciências Tecnológicas. Os editais estão disponíveis no endereço da inscrição.

Etapas

O concurso será composto por cinco etapas, que incluem a realização das provas objetiva, dissertativa e didática. Também avaliação de títulos e produção científica e, por fim, avaliação multiprofissional.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 23 de outubro em Anápolis, Campos Belos, Ceres, Goianésia, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e Trindade. As outras etapas ocorrem em Anápolis e na Região Metropolitana de Goiânia.

A previsão de que os resultados sejam divulgados no dia 21 de abril de 2023. Os candidatos que não forem classificados dentro do número de vagas e que não forem eliminados, irão compor a reserva de vagas.