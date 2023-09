UFG abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10 mil

Com 19 vagas de professor efetivo disponíveis, a Universidade Federal de Goiás (UFG) anuncia um novo concurso público com remuneração de R$ 2.437,59 a R$ 10.481,64, de acordo com a titulação do profissional e o regime de trabalho exigidos.

As vagas são para atuação nas unidades de Goiânia, Goiás e Aparecida de Goiânia, e as inscrições podem ser realizadas a partir desta terça-feira (26) até 30 de outubro, até às 14 horas, por meio do site da UFG.

Há uma taxa de inscrição que confirma a candidatura, que varia de R$ 49,00 a R$ 210,00, com as mesmas condições de modelação do salário: valores diferentes para graduação, especialização, mestrado e doutorado; e também para vagas de dedicação exclusiva ou de 20 horas semanais. A isenção de taxa deve ser solicitada até 1º de outubro para aqueles que se encaixam nos critérios. Leia o edital aqui.

As vagas disponíveis são para as áreas de: Língua Francesa, Sociologia, Epidemiologia e Saúde Pública, Materiais Metálicos, Petrologia Metamórfica e Mapeamento Geológico de Terrenos Cristalinos, Museologia - Documentação Museológica, Enfermagem em Cuidado Crítico, Teoria e Metodologia da História, Epistemologias Indígenas, Genética Humana e Biologia Molecular, Psiquiatria, Endodontia, Biotecnologia, Dermatologia, Imunologia, Ensino de Biologia, Projeto e Representação Técnica em Arquitetura e Urbanismo, e Teorias e Projetos da Paisagem Urbana.

Os selecionados serão professores do magistério federal, no âmbito da Universidade Federal de Goiás. O concurso tem validade contratual de dois anos, podendo ser estendido por mais dois anos.