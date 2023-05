UFG abre inscrições para concurso público com 85 vagas e salário de até R$ 4,5 mil

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu, nesta segunda-feira (22), o concurso público com 85 vagas e salários que variam de R$ 2,6 mil a R$ 4,5 mil. São cargos técnico-administrativos na área da educação para os níveis médio, técnico e superior.

Os candidatos têm até o dia 12 de junho para fazer a inscrição no site do Instituto Verbena: IV - Concurso Público para Técnico - Administrativo em Educação da UFG - 2023, onde também poderão ter acesso ao edital do concurso. O valor da taxa é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 140 para os cargos de nível superior.

A prova objetiva está prevista para o dia 25 de junho. Segundo o edital, o concurso terá três etapas, sendo a prova objetiva, a perícia médica e o procedimento de heteroidentificação. Os cargos de nível médio e técnico vão fazer avaliação com 50 questões, para os de nível superior a prova terá 60 questões. Não terá prova discursiva.

Confira abaixo os cargos oferecidos:

Analista de Tecnologia da Informação/ Área: Sistemas;

Assistente em Administração

Assistente Social

Contador

Engenheiro/Área: Transporte

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico/Área: Medicina do Trabalho

Otorrinolaringologista

Psiquiatra

Técnico de Laboratório/Área Física

Técnico de Tecnologia da Informação

Técnico em Agropecuária

Técnico em Contabilidade

Técnico em EnfermagemTecnólogo/Área: Cristalografia

Tecnólogo/Área: Segurança Institucional