UFG publica edital para concurso com mais de 40 vagas e salários de R$ 4,5 mil

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou edital para concurso público na área de educação com 42 vagas disponíveis para nível técnico e superior. Os salários variam de acordo com os cargos e chegam a até R$ 4.556,92. As inscrições começam em 5 de agosto.

O concurso tem duração de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos. Todas as vagas são para uma jornada de 40 horas semanais. Para mais informações, confira o edital.

A execução das provas será realizada pelo Instituto Verbena. Cabe à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Propessoas) acompanhar e fiscalizar as atividades, como: controle de vagas e convocação para nomeações.

O valor da inscrição será de R$ 130,00 para os cargos com nível médio/técnico e de R$ 150,00 para os cargos que exigem ensino superior. As inscrições serão realizadas de 5 a 28 de agosto, até às 17 horas, no site do Instituto Verbena. Acesse pelo link.

Vagas disponíveis:

Vagas para nível médio/técnico

Técnico de Laboratório/Área: Bioterismo (1)

Técnico de Laboratório/Área: Biologia (1)

Técnico de Laboratório/Área: Eletromecânica (3)

Técnico de Laboratório/Área: Materiais de Construção (1)

Técnico de Laboratório/Área: Microscopia (1)

Técnico de Laboratório/Área: Mineração ou Química (1)

Técnico em Farmácia (3)

Técnico em Contabilidade (5)

Técnico de Tecnologia da Informação (18)

Vagas para ensino superior:

Antropólogo (1)

Bibliotecário/Documentalista (1)

Engenheiro/Área: Civil (1)

Meteorologista (1)

Produtor Cultural (1)

Técnico em Assuntos Educacionais - Pedagogo (1)

Farmacêutico (1)

Odontólogo/Área: Clínica Geral (1)