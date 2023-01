Unimed abre mais de 48 vagas de emprego e estágio, em Goiânia

A Unimed Goiânia abriu contratação para 48 vagas na área administrativa e na área de saúde, na última terça-feira (10). No portal da cooperativa, é possível acompanhar em detalhes as oportunidades de emprego na capital goiana. Entre as posições disponíveis com maior demanda estão as de técnico em enfermagem e em radiologia. As inscrições se estendem até quando houver vagas em aberto.

Para se inscrever, é preciso enviar o currículo e documentos pessoais para o site da Unimed. Na seção ‘Trabalhe Conosco’, em ‘Institucional’, estão disponíveis os pré-requisitos necessários para se candidatar a cada posição, local de trabalho, carga horária, além de uma descrição resumida das funções que devem ser desempenhadas, em caso de contratação. Os valores de remuneração só serão disponibilizados para os selecionados que participarem da seleção.

Existem vagas para nível médio, para nível superior e também vagas de estágio. Para aqueles que buscam oportunidades enquanto estagiário, estão disponíveis posições nas áreas de Engenharia Civil, Arquitetura e Administração mais áreas afins.