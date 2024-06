Universidade realiza evento de profissões nesta terça e quarta-feira

O Centro Universitário Alves Faria (Unialfa) realiza nesta terça e quarta-feira (18 e 19) a primeira edição do Unialfa Experience, uma experiência vocacional para que os estudantes do ensino médio vivenciem na prática as suas futuras profissões.



O evento será realizado na unidade Perimetral da Instituição, das 7h às 12h e das 18h às 22h. Entre as atividades previstas, estão a exploração da relação entre arquitetura e metaverso, locução de eventos esportivos, montagem de produções de moda, experiências fotográficas, programação de computadores, criação de aplicativos e experimentação clínica.



A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma imersão realista nas diversas áreas profissionais, permitindo que os estudantes obtenham uma compreensão mais clara sobre as possíveis carreiras que desejam seguir.



Para participar deve-se inscrever gratuitamente pelo site.