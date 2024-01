Usina de Rubiataba está com vagas de trabalho abertas para safra

A Cooper-Rubi, usina localizada em Rubiataba e que produz açúcar, etanol e energia, informa que estão abertas as inscrições para a safra 2024. São disponibilizadas vagas no setor industrial e no campo.

Na indústria, as oportunidades são para as áreas de armazém de açúcar, fábrica e laboratório. Já no campo, as ofertas são para trabalhadores rurais, motoristas, operadores e auxiliares agrícolas.

Os interessados deverão se inscrever junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu município de origem. Confira os endereços:

- Sindicato de Rubiataba: Rua Jaracatiá, 56, no Setor Bela Vista, de segunda a sexta-feira no período matutino - das 8 às 11 horas – e à tarde das 13 às 17 horas.

- Sindicato de Itapaci e Nova Glória: Rua Domiciano Peixoto, 1 - Setor Central, Itapaci.

Para maiores informações, caso haja dúvidas, entre em contato com RH, pelo número (62) 3325-6000.