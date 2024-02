Usina em Carmo do Rio Verde contrata para safra 2024

A CRV industrial, usina sucroenergética em Carmo do Rio Verde (GO), inicia no dia 13 de fevereiro, as inscrições para a safra 2024. As oportunidades são para o campo e para a indústria da unidade goiana. as vagas são destinadas para ambos os sexos e para pessoas com deficiência (PCDs).

Os profissionais interessados devem procurar o Sindicato Rural de Trabalhadores do município, em horário comercial. Na área agrícola estão disponíveis vagas de trabalhador rural, auxiliar agrícola, transporte, operador de máquinas e motorista.

Já na indústria as funções em aberto são de operador industrial, de auxiliar de produção e serviços gerais. Para a vaga de operador de máquinas agrícolas e motorista, o candidato deverá portar CNH e dos cursos de operação.

Em caso de duvidas entrar em contato com o departamento de recursos humanos da CRV Industrial pelo telefone (62) 3337-7829.