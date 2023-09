Veja como adaptar seu currículo ao novo tipo de recrutamento

Cada vez mais empresas usam as plataformas de recrutamento e seleção para, além de otimizar o tempo na hora da contratação, também encontrar os melhores candidatos. Segundo uma pesquisa do Infojobs, 53% das empresas já contratam de forma digital, destas, 24% implementaram o modelo devido ao trabalho remoto. Na pesquisa, 86% dos recrutadores também afirmam que com as plataformas houve uma redução no tempo para fechar uma vaga.

Esses programas usam inteligências artificiais (IAs) para filtrar candidatos, fazendo diversos cruzamento de informações do currículo com o perfil da vaga. Diante dessa realidade, é fundamental que os interessados adaptem seus currículos para cada tipo de oportunidade desejada, para assim, conseguir se destacar no meio de centenas de currículos.

Veja dicas para ajudar os candidatos a adaptarem o seu currículo para processos seletivos:

UTILIZE OS FILTROS MAIS USADOS PELOS RECRUTADORES

É importante entender os principais filtros utilizados para selecionar candidatos. Localidade, data de atualização do currículo e faixa salarial são alguns dos critérios que podem ser decisivos para o sucesso na triagem.

INSCREVA-SE SOMENTE EM VAGAS ALINHADAS AO SEU PERFIL

Leia atentamente as descrições das vagas e só se inscreva se suas qualificações estiverem alinhadas às exigências do cargo. Entrar em vagas que não condizem com seu perfil pode fazer com que seu currículo seja automaticamente descartado.

USE PALAVRAS-CHAVE ESTRATÉGICAS NO SEU CURRÍCULO

As inteligências artificiais utilizam palavras-chaves para buscar e filtrar candidatos. Por isso, é importante que seu currículo contenha termos relevantes e adequados ao cargo em questão.

MANTENHA O PERFIL ATUALIZADO

É muito importante manter o seu currículo o mais atualizado possível, com suas experiências profissionais e acadêmicas mais recentes.

SEJA PRÓ-ATIVO

Se você encontrar uma vaga que seja compatível com o seu perfil, não espere ser convidado para entrar. Você pode entrar em contato com o recrutador para se apresentar e demonstrar interesse no processo seletivo.

MANTENHA A COMUNICAÇÃO

Depois de enviar sua candidatura, mantenha a comunicação com o recrutador. Seja educado, responda perguntas e demonstre seu interesse na vaga sempre que possível.

TENHA O CHATGPT COMO ALIADO

Para descobrir as melhores palavras-chaves para seu currículo, conte com a ajuda do ChatGPT! A Inteligência Artificial pode oferecer sugestões que ajudarão na otimização do seu CV. É importante lembrar que as inteligências artificiais, em específico o ChatGPT, não devem ser utilizadas para copiar e colar conteúdos sem fazer os ajustes necessários, nem para passar dados pessoais sensíveis. Além disso, é fundamental não tentar decorar o que a IA sugere para responder às perguntas da entrevista, nem acreditar totalmente nas informações exibidas.

Fonte: Pandap