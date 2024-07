Votorantim Cimentos abre inscrições para curso gratuito de operador(a) de empilhadeira em Goiás

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, está com inscrições abertas até o dia 31 de julho para o curso de Operador e Operadora de Empilhadeira, que será oferecido gratuitamente para moradores dos municípios de Edealina, Edéia e Indiara, em Goiás.

O objetivo é viabilizar à comunidade a oportunidade de obter qualificação profissional para auxiliar a melhorar as condições de empregabilidade e ingresso no mercado de trabalho local. A formação será ministrada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) na Escola Municipal José Esteves Rodrigues, de Edéia (GO).

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas, sendo que seis serão destinadas exclusivamente para as mulheres. Para participar do processo seletivo, os candidatos e as candidatas devem ter idade mínima de 18 anos, Ensino Médio incompleto e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. As inscrições são pela internet.

Mais informações estão no site da Votorantim Cimentos. O curso terá duração de seis dias e as aulas estão previstas para iniciar a partir do dia 19 de agosto. Durante a formação, os participantes irão adquirir conhecimentos sobre o funcionamento e a manutenção de empilhadeiras.

Nas indústrias e empresas, essas máquinas são essenciais para apoiar o processo logístico de movimentação e transporte de materiais, proporcionando praticidade para efetuar a carga e descarga de produtos e insumos, de forma ágil e segura.

Além da capacitação prática para operar empilhadeiras, o curso oferecido pela Votorantim Cimentos também irá orientar os alunos a atuar de acordo com as normas de segurança que regulam a operação de máquinas industriais e transportadoras.

“Ao promovermos esse curso para os moradores da região de Edealina, com vagas exclusivas para as mulheres, contribuímos para qualificar mais pessoas para o mercado de trabalho. Desse modo, estimulamos a construção de uma sociedade mais inclusiva, além de reforçamos o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, gerando um impacto positivo que beneficiará a comunidade região por muitos anos”, afirma o gerente de fábrica da Votorantim Cimentos de Edealina, Mateus Henrique Lino Tarabal.