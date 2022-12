Ypê tem vagas de emprego abertas em Goiânia

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de limpeza e higiene do país, está com diversas vagas de emprego abertas para a sua fábrica em Goiânia. Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de janeiro de 2023.

A empresa oferece aos seus colaboradores benefícios como assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, transporte fretado, refeição no local, vale-alimentação e cesta de produtos. As oportunidades são para ocupar as posições abaixo:

Auxiliar Operações – https://carreirasype.gupy.io/jobs/3655049 .

Confira os detalhes e datas de inscrições para cada uma das posições no site https://carreirasype.gupy.io/.