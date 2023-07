Árbitro goiano depõe ao STJD sobre partida investigada sob suspeita de manipulação

O árbitro goiano Jefferson Ferreira de Moraes prestou depoimento como testemunha ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira (17). O órgão investiga a partida entre Tombense e Londrina, disputada no dia 19 de maio, pela 7ª rodada da Série B, após suspeita de manipulação de um evento no duelo que terminou com vitória paranaense por 2 a 0.

Jefferson Ferreira foi o árbitro principal da partida. Ele e demais membros do quarteto de arbitragem da partida foram ouvidos pelo auditor Maurício Neves Fonseca. O depoimento do goiano durou cerca de 30 minutos e ocorreu por videoconferência.

“Apenas fomos ouvidos e esclarecemos os fatos que ocorreram no jogo. Das situações dos cartões amarelos e tudo mais”, comentou Jefferson Ferreira, que citou que o jogo foi um dos mais tranquilos que ele apitou na temporada.

Jefferson Ferreira também foi perguntado se já teve algum tipo de experiência com apostas esportivas e se foi procurado por algum apostador. Ele negou as duas situações e se colocou à disposição para fornecer dados bancários e de telefone, se quebras de sigilos forem solicitadas.

“(A partida) Não teve sequer reclamações das duas equipes e estamos tranquilos. Eu deixei à disposição a quebra de sigilo bancário e também de telefone, se for um pedido feito pela Justiça”, concluiu o árbitro goiano.

Jefferson Ferreira não é investigado no caso, mas prestou depoimento na condição de testemunha. Ele é considerado como um dos principais árbitros no futebol goiano. Neste ano, foi eleito o melhor árbitro do Goianão 2023.

Investigação

O STJD passou a investigar a partida depois de relatório produzido pela Sportradar, que é uma empresa parceira da CBF e apura possíveis manipulações de resultados em jogos no futebol brasileiro.

O relatório foi enviado à CBF com informações de uma possível manipulação de evento na partida entre Tombense e Londrina, pela Série B. No dia 22 de junho, o STJD e a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro foram informados sobre o assunto.

A Sportradar constatou que houve um volume expressivo de apostas feitas na casa de apostas “Betano” no evento para o Tombense ter maior número de cartões na partida.

Na partida, o Tombense recebeu dois cartões amarelos e o Londrina um. O primeiro foi apresentado para o volante Pierre, da equipe mineira, e o segundo foi para o meia Diego Jardel, do Tubarão. O terceiro cartão no jogo foi para o zagueiro Wesley.

As advertências do time mineiro foram por faltas temerárias, enquanto o cartão aplicado para o meia do Londrina ocorreu por invasão no gramado durante celebração de gol. A segunda punição do Tombense chegou a ser verificada pelo VAR, que analisou se a falta seria para cartão vermelho. Não houve consulta de Jefferson Ferreira no monitor, mas ele recebeu a informação que o lance foi revisado.

Além dos profissionais da arbitragem, o STJD solicitou que jogadores e presidentes dos clubes também prestem depoimentos sobre o caso na sequência da investigação.

A investigação não está vinculada com a Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que deflagrou o escândalo de manipulação de resultados com envolvimento de jogadores em jogos das séries A e B de 2022, além de Estaduais deste ano.