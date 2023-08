Árbitros assistentes goianos vão trabalhar em jogo do time de Neymar e Michael

Os assistentes goianos Bruno Pires e Fabrício Vilarinho foram escolhidos junto com o árbitro catarinense Ramon Abatti Abel para comandar a arbitragem do jogo do Al-Hilal, de Neymar e Michael, contra o Al-Ettifaq, pela 4ª rodada do Campeonato da Arábia Saudita, na próxima segunda-feira (28).

Os goianos vão embarcar para o país do Oriente Médio na próxima sexta-feira (25) e vão trabalhar no duelo na segunda-feira, a partir das 15 horas (de Brasília). A partida terá transmissão do Canal Goat BR, no Youtube.

A Federação Goiana de Futebol (FGF) foi procurada pela CBF há duas semanas para verificar a possibilidade do intercâmbio - o contato começou com a Confederação da Árabia Saudita junto à Conmebol. Com resposta positiva dos assistentes, que pertencem ao quadro da FIFA, o trio brasileiro foi confirmado no jogo da Liga Saudita.

Essa é a segunda vez que a arbitragem brasileira comanda uma partida no Campeonato Saudita. Em 2022, o paulista Raphael Claus apitou a vitória do Al-Hilal por 2 a 1 sobre o Al-Ittihad, pela 12ª rodada da competição nacional, no dia 3 de março. Ele contou com os assistentes Marcelo Van Gasse e Alessandro Rocha. Já Wagner Reway foi o VAR no duelo.

“Do ponto de vista profissional, é um novo mercado que se abre para nossos árbitros. Reforça a credibilidade da CBF, da FGF. Há um zelo com os profissionais brasileiros que podem apitar partidas internacionais. A Conmebol podia ter escolhido outro país da América do Sul, mas elegeu o Brasil. Bruno e Vilarinho são assistentes consagrados”, comentou o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (CEAF/GO), Júlio César Mota.

Na análise de Mota, a ida de Bruno Pires e Fabricio Vilarinho também pode incentivar na formação de novos árbitros e assistentes.

“Um jovem quando vê uma notícia dessa, pode ter interesse despertado em trabalhar com arbitragem. Acho que a FGF pode ganhar com isso. O Wilton (Pereira Sampaio) vai embarcar em breve para novo curso na Europa, na Uefa. Isso estimula. A ida dos nossos profissionais para a Arabia Saudita pode gerar um efeito positivo, valoriza o trabalho feito no Estado com a formação de árbitros”, salientou.

Bruno Pires, inclusive, trabalhou na Copa do Mundo disputada no Catar no final do ano passado. Ele e o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio trabalharam em quatro jogos do Mundial: Holanda x Catar e Senegal x Holanda na fase de grupos. Holanda x Estados Unidos nas oitavas de final e Inglaterra x França nas quartas de final.

O Al-Hilal é o novo time do brasileiro Neymar. O ex-atacante do PSG e Barcelona está lesionado e não atuará no duelo. A equipe ainda conta com Michael, ex-Goiás e Malcom, ex-Corinthians. O sérvio Sergej Milinković-Savić e o português Rúben Neves também integram o elenco.

O Al-Ittihad também conta com brasileiros no elenco: atacante Vitinho, ex-Flamengo e Botafogo-RJ, e o goleiro Paulo Victor, ex-Grêmio e Flamengo. A equipe ainda tem jogadores como Henderson (ex-Liverpool) e Moussa Dembélé (ex-Lyon).