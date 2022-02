É oficial: Atlético-GO confirma Umberto Louzer como técnico

O capixaba Umberto Louzer, de 41 anos, foi anunciado nesta terça-feira (22) pelo Atlético-GO para comandar o time na sequência desta temporada. Louzer é o treinador em quem o presidente do clube, Adson Batista, decidiu "apostar" para assumir o Dragão em meio ao mercado pouco atraente em termos de profissionais disponíveis na definição do dirigente.

Louzer chega ao clube às 14h45 desta terça (22) e comanda o time atleticano nesta quinta-feira (24), coincidentemente a data em que completa 42 anos, diante do Iporá, no Estádio Antonio Accioly. O técnico vai trabalhar com o auxiliar Felipe Endres, de 40 anos - ambos estiveram juntos na Chapecoense, na campanha do título da Série B de 2020.

É DO #DRAGÃO! Umberto Louzer é o novo técnico do Atlético Goianiense. O treinador chega com contrato até o final da temporada. Louzer comandou a Chapecoense na conquista do Campeonato Brasileiro Série B 2020! Seja bem-vindo, Professor! 🤝🇹🇹



Informações: https://t.co/3N3rpwfiu4 pic.twitter.com/oQgUMB0Wvc — Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 22, 2022

O técnico será o terceiro profissional à frente do elenco em menos de dois meses em 2022 - Marcelo Cabo deixou o comando após quatro jogos e, nesta segunda-feira (21), o auxiliar do clube Eduardo Souza também definiu pela saída do Dragão.

Alguns fatores pesaram na contratação do treinador. Um deles é que se encaixa no perfil financeiro do clube, que não é de pagar salários elevados aos técnicos. Neste item, Vagner Mancini foi descartado. O técnico do Dragão também chega sem uma comissão técnica inchada, fator que pesou ao se cogitar, por exemplo, Enderson Moreira.

Além disso, Louzer tem como características formar equipes competitivas, com força defensiva e que atuam dentro da chamada linha alta, um pouco diferente do que foi apontado no perfil de Jair Ventura.

Antes de ser contratado pelo Atlético-GO, o técnico estava cotado para assumir a Ponte Preta.

Apesar do acerto, Louzer sabe que é um técnico de risco, pois se os resultados e o trabalho não aparecerem até o início da Série A, dificilmente permanecerá no Brasileiro. Um dos testes de fogo será a estreia na Copa do Brasil, no dia 3 de março, diante do União, em Rondonópolis (MT), na próxima semana, com tempo curto de preparação.

A outra missão dele será levar o Dragão à final do Goianão - o time está classificado às quartas de final, mas não faz campanha convincente, o que levou às saídas de Marcelo Cabo e do auxiliar Eduardo Souza.

Umberto Louzer terá um elenco caracterizado pelos investimentos em jogadores neste ano, principalmente para o setor ofensivo, como no atacante Dellatorre, que não vingaram ainda. O treinador costuma formar equipes com um atacante de referência e dois extremos, conforme o perfil delineado pelo Atlético nesta temporada.

Na carreira como treinador, Umberto Louzer começou como auxiliar no Paulista, em Jundiaí (SP). Em 2017, conquistou o título da Série A2 pelo Guarani e, consequentemente, o acesso à Série A1. Ele teve uma passagem rápida pelo Vila Nova, no início de 2019. Foram oito partidas, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota para o Goiás (2 a 0) no clássico local, além de um empate (1 a 1) com o Manaus, pela Copa do Brasil.

Louzer decidiu trocar o Tigre pelo Coritiba naquela temporada, mas voltou a se destacar na Chapecoense, em que foi campeão do Campeonato Catarinense e da Série B 2020, com disputa muito equilibrada com o América-MG. Por último, trabalhou no Sport, em 2021, em parte da campanha que levou o clube pernambucano ao rebaixamento à Série B.