Ídolos do futebol se unem em partida solidária para arrecadação de alimentos, em Porangatu

Uma ação social vai levar os craques do futebol Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Alex Dias e Amaral para a cidade de Porangatu. O evento chamado de ‘Jogo das Estrelas’ será realizado no domingo, dia 10 de julho, no Estádio Municipal Deolino Franco de Souza.



O evento terá os times ‘Marcelinho Carioca e amigos’ e ‘Edilson Capetinha e amigos’, que vão fazer uma partida solidária em prol da arrecadação de alimentos.

Além dos craques, Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha, Alex Dias e Amaral, que são ídolos de grandes torcidas do futebol brasileiros como Corinthians, Flamengo, São Paulo e Palmeiras, personalidades da música e da internet irão marcar presença. O ingresso será 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na entrada do jogo.



De acordo com Deocleciano Máximo, organizador do evento, a ação busca arrecadar alimentos para atender famílias em situação de vulnerabilidade e que estão sofrendo com a fome. “Dados estatísticos divulgados a poucos dias mostram que o número de famílias que passam fome aumentou consideravelmente desde o início da pandemia. Acredito que nossa função como ser humano e como cristãos é criar mecanismos para auxiliar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por isso nos propomos a realizar este futebol”, disse.



Os alimentos arrecadados na cidade serão destinados para a Secretaria de Ação Social de Porangatu.