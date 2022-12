Último gol de Pelé com a camisa do Brasil foi em amistoso em Goiânia, em 1983

O último gol marcado por Pelé com a camisa da seleção brasileira foi marcado em Goiânia, no estádio Serra Dourada, em um amistoso. Não era a equipe principal, muito menos perto do mesmo brilho de atuação das formações em que o Rei do Futebol atuou entre 1958 e 1970, período em conquistou o tri da Copa do Mundo. Mas ele vestiu novamente a camisa do Brasil, depois de ter se aposentado, para um jogo especial e fez seu último gol em solo goiano.

O amistoso foi entre combinados das regiões Sudeste e Sul do País foi disputado no dia 21 de julho de 1983. Essa partida foi beneficente, idealizada por Zico, em razão dos flagelados de enchentes no Sul do Brasil, naquele ano.

Pelé defendeu o combinado do Sudeste, após convite do Galinho - o time vestiu a camisa amarela da seleção. O time do Sul venceu por 2 a 1, de virada. Na ocasião, Pelé marcou um gol em cobrança de falta. Foi o único jogo do Rei do Futebol na história do Serra Dourada, o sétimo em Goiânia.

Pelé já estava com físico de ex-jogador, aposentado. Jogou bem no primeiro tempo, período em que marcou o gol de falta. O último gol de Pelé pela “seleção” foi feito com a genialidade que foi marca de toda a sua trajetória.

O goleiro encarregado de defender a seleção do Sul no primeiro tempo era o paraguaio Benítez, que jogava no Internacional.

Ao Jornal O POPULAR, em novembro de 2019, o ex-goleiro disse como se preparou no lance, que tinha Pelé e Zico como possíveis batedores - o Rei do Futebol acertou o canto do paraguaio.

“O Zico sempre cobrava por cima da barreira e ele estava posicionado, mas passou da bola e quem bateu foi o Pelé. A bola foi no canto que eu estava, mas estava saindo para cobrir o lado da barreira”, recordou o ex-goleiro, que contou com bom humor a lembrança especial.

Foi o antepenúltimo amistoso de Pelé com a camisa do Brasil. O time utilizado pelo técnico Carlos Alberto Parreira foi: Raul (Acácio), Leandro, Luis Pereira, Edinho (Mozer) e Júnior (Pedrinho), Andrade (Giovani), Renato (Moreno / Mauricinho) e Zico (Careca); Jorginho, Pelé (Roberto Dinamite) e Éder (Darío).