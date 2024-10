Últimos dias de inscrições para a 4ª Volta do Cerrado

Uma corrida para quem deseja admirar diferentes paisagens do Cerrado enquanto pratica o esporte. Ao se deparar com as belezas deste bioma, aprender a valorizá-lo e a preservá-lo. Este é o sentido da 4ª Volta do Cerrado, uma prova de 100 quilômetros por revezamento, para ser cumprida por grupos de dois a oito pessoas. É hora de reunir os corredores e fazer as inscrições, abertas até domingo (28), no site Ticket Sports.

Agendada para 3 de novembro, o local de concentração, largada e chegada é o Portal do Sol Golfe, que tem toda sinergia com o propósito do evento, uma vez que o complexo de condomínios mantém quase um milhão de metros quadrados de mata nativa preservada e um campo de golfe oficial, de padrão internacional, com 748 mil metros quadrados de área verde, projetado pelo arquiteto americano Dan Blankenship.

De lá, os atletas passarão por áreas urbanas e rurais, seguindo um caminho de trilha até a cidade de Roselândia, para depois retornar ao ponto de origem. Serão 12 horas de prova, com largada às 4h da manhã.

“Estamos muito realizados em chegar à quarta edição desta prova de revezamento, que criamos após conhecer experiências similares fora do Estado. Essa é a única corrida nesse formato de Goiânia, e basta querer para participar. Veteranos ou iniciantes na corrida, estão todos convidados a viver essa experiência em equipe”, diz Fernando Diniz, professor de educação física, organizador do evento.

A expectativa é receber cerca de 250 participantes. O custo da inscrição é de R$180,00 por atleta e a idade mínima para participar é de 15 anos.

Poderão ser formadas equipes de dois atletas (dupla), quatro (quarteto) e de oito (octeto), dentro das seguintes categorias: dupla masculino, feminina ou mista; quarteto masculino, feminino, misto ou de participação; e octeto masculino, feminino, misto ou de participação. Na semana do evento, os capitães das equipes deverão comparecer ao Portal do Sol Golfe para receber o kit oficial da corrida, com camiseta, mochila, e outros brindes para os competidores.

Fernando enfatiza que, muito mais do que a competição, o principal objetivo da Volta do Cerrado é promover a integração, socialização, incentivo à prática esportiva e preservação do meio ambiente.

“Eventos dessa magnitude são muito importantes para promover a saúde, qualidade de vida e inspirar as pessoas a praticarem esportes. Além disso, também incentiva a trabalhar liderança dentro de uma equipe, organização de estratégias em grupo, sem abandonar a bandeira de preservação do Cerrado que é uma bandeira que sempre será o cerne da Volta do Cerrado”, convida o organizador.

Serviço: 4° Volta do Cerrado

Data: 3 de novembro

Horário: 4h às 16h

Local: Av. Orlando Rizzo, 231 - Residencial Goiânia Golfe Clube, Goiânia - GO, 74884-750

Inscrições: até o dia 28 de outubro, no site Ticket Sports