Últimos dias para se inscrever na corrida de rua Follow

O Brasil tem hoje 13 milhões de corredores, segundo a TicketSports, maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos no país. Nos últimos anos, tem havido um boom no número de interessados na atividade, principalmente de participantes de provas de rua. Dados da empresa mostram que em 2022, foram realizadas 1.181 corridas em todo o país. Em 2023, o número saltou 1.421, uma alta de 20%.

Em Goiânia isso não é diferente. Inclusive, as inscrições para a corrida de rua Follow - Mente em ação, corpo em movimento estão na reta final. Para os percursos de 5km e 10 km elas vão até o dia 28 de setembro, já para caminhada de 3 km ela poderão ser feitas até o dia 30 deste mês por meio deste site. A corrida foi organizada como celebração do Dia do Médico, que é em 18 de outubro, mas é aberta ao público em geral e incluirá categorias de corrida, caminhada e para crianças.

A organização deste evento está sob a responsabilidade da Associação Atlética Acadêmica Joffre Marcondes de Rezende (AAAJMR), instituição sem fins lucrativos voltada ao incentivo da prática esportiva dos estudantes de medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), e da B2 Eventos. O objetivo da corrida, que está em sua primeira edição é, além de incentivar a prática de esporte na comunidade, arrecadar fundos para o esporte universitário do curso.

“Todo calouro que chega é incentivado a praticar um esporte e nós seguimos jogando em campeonatos. Para a gente participar de competições, precisamos de recursos e a corrida irá nos ajudar neste propósito”, conta a aluna do curso e uma das organizadoras da corrida, Beatriz Furtado Lourenço. “É fazer um esporte para incentivar outro. Eu mesma fui apresentada ao basquete quando era caloura e hoje é uma das atividades que mais gosto na faculdade porque nos ajuda a desestressar e cuidar de nossa saúde”, completa.

Taxas

As taxas de inscrição para corrida variam entre R$ 79,90 e R$ 124,90, de acordo com o kit atleta escolhido, enquanto para caminhada ela é de R$ 69,90. Com objetivo de incentivar a prática do esporte e a solidariedade, em todas categorias é preciso doar 1 kg de alimento não perecível ou R$ 10 na hora de fazer a retirada do kit atleta, que poderá ser feita nos dias 3 e 4 de outubro, no Shopping Órion, no Setor Marista.

A prova será dia 5 de outubro, a partir de 6h30, com largada e chegada no Órion Business & Health Complex. a expectativa da organização é envolver cerca de mil corredores. Além disso, as crianças também terão espaço. “A corrida kids é para ser algo bem descontraído e é patrocinada pela Sociedade Goiana de Pediatria. Após a corrida principal, cada participante pode inscrever uma criança”, conta Beatriz sobre a prova infantil para crianças de 5 a 9 anos que poderão percorrer 500 metros.

“Novamente estamos envolvidos com um evento esportivo voltado para o bem-estar e a saúde das pessoas. Ao longo do ano fomos ponto de largada de outras corridas e também atuamos em outros tipos de iniciativas, como aula de dança. Enxergamos o esporte como um grande aliado à saúde e as pessoas já perceberam essa ligação que temos com ambas as áreas”, destaca o síndico do Órion Business & Health Complex, Leopoldo Gouthier.

Serviço: Corrida Follow - Mente em ação, corpo em movimento

Inscrições: Até 28 de setembro para corrida e 30 de setembro para caminhada pelo link https://www.corridafollow.com.br/

Taxa de inscrição: Variam entre R$ 79,90 e R$ 124,90, enquanto para caminhada é de R$ 69,90, além de 1 kg de alimento não perecível ou R$ 10

Percursos: 5 km e 10 km para corrida e 3 km para caminhada

Retirada do kit atleta: Dias 3 e 4 de outubro, no Shopping Órion

Prova: Sábado, 5 de outubro

Horário: Largada às 6h30

Local: Órion Business & Health Complex, Av. Portugal, nº 1148, Setor Marista.