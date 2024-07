Única atleta goiana nas Olimpíadas, Raiza Goulão descreve chegada na Vila Olímpica

A pirenopolina Raiza Goulão Henrique chegou em Paris no último domingo (21) para a disputa dos Jogos Olímpicos. Única atleta goiana presente nas Olimpíadas de 2024, a ciclista de 33 anos falou ao DAQUI sobre a emoção de estar na capital francesa rumo a mais um desafio na modalidade de cross-country feminino do mountain bike.

Raiza Goulão compete no próximo domingo (28), a partir das 9h10, no horário de Brasília, na prova de cross-country feminino, no ciclismo dos Jogos Olímpicos de Paris.

“Chegar na Vila (Olímpica) foi algo mágico, é o que posso dizer. Acredito muito que, com mais maturidade, estou me permitindo vivenciar mais esse momento. Acho que deslumbrando os olhos, vibrando, aquele brilho no olhar, vivenciando mesmo e isso está fazendo diferença para mim”, comentou a goiana.

Raiza Goulão está prestes a disputar os Jogos Olímpicos pela segunda vez na carreira, após participar da edição de 2016, no Rio de Janeiro, quando ficou em 20º lugar na prova em que 28 atletas concluíram. Quase dez anos depois, a ciclista chega como a única brasileira de sua categoria, em busca de fazer história na França.

“Toda a estrutura que o Time Brasil e o Comitê Olímpico nos proporcionam é algo grande também. Saber valorizar isso, poder utilizar, ter a confiança dos profissionais, que são em grande parte (pessoas) que eu conheço até do Rio-2016. Foi bom revê-los, são profissionais que trazem leveza, sorrisos e fazem ficar tudo alegre ao nosso redor. Fico muito feliz de poder contar (com eles)”, declarou.

Nesta quarta-feira (24), Raiza Goulão realizou o seu primeiro treino na pista em Paris, no que ela considerou como uma atividade muito positiva e produtiva, em que pôde fazer alguns ajustes antes da prova.

Nesta quinta (25), a goiana disse que terá um dia de descanso para se desconectar um pouco de tudo. Na sexta (26) e no sábado (27), treinará novamente na pista. No domingo (28), ela compete em Paris.