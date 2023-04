Único goiano na Série A, Goiás inicia competição com objetivo de permanência

Neste sábado, às 18h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o Goiás inicia o Campeonato Brasileiro como único representante goiano na elite nacional e, como na temporada passada, entra na competição com o objetivo principal de permanecer no top-20 do futebol brasileiro para 2024. O clube entende que seguir na Série A pela terceira temporada consecutiva significa um passo importante para a consolidação no cenário nacional. Além disso, a meta é superar a campanha realizada em 2022 - terminou em 13º.

Com o futebol brasileiro cada vez mais acirrado e com clubes com orçamentos em crescimento, a diretoria esmeraldina entende que a permanência na 1ª Divisão é a principal ferramenta para o clube continuar competitivo. Por isso, o desejo do Goiás é fazer uma campanha segura na elite nacional. O clube mira a primeira metade da tabela.

Na temporada passada, o time esmeraldino conseguiu seguir à risca o planejamento e, além de confirmar a permanência na elite, conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana. O Goiás fechou a competição com 46 pontos na 13ª colocação, mas chegou a flertar com uma vaga na Copa Libertadores da América durante o percurso de 38 rodadas.

Também como aconteceu na temporada passada, o Goiás começa o Campeonato Brasileiro em busca de um treinador. Após a demissão de Guto Ferreira, o clube está no mercado e avalia opções para contratar. Enquanto isso não acontece, o clube confia a missão de comandar o time ao auxiliar técnico Emerson Ávila, que estava presente na campanha esmeraldina no Brasileirão do ano passado.

Em 2022, Jair Ventura assumiu a equipe na 2ª rodada, depois de Glauber Ramos ter encerrado o Goiano e iniciado o Brasileiro após a saída de Bruno Pivetti.

CONTRATAÇÕES

O Goiás ainda busca jogadores no mercado para melhorar o elenco. Como está envolvido também na disputa da Copa Sul-Americana, o Goiás entende que é necessário qualificar o elenco para brigar com força em duas frentes. No entanto, a Série A Brasileiro é tratada como carro-chefe da temporada de 2023.