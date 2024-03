14ª edição Circuito Mulher 2024 acontece neste domingo

Neste domingo (24), será realizada às 6h30 a 14ª edição do Circuito Mulher 2024, um evento de caráter esportivo e social e que faz parte da programação de comemoração ao Dia Internacional da Mulher.



Cerca de 1200 corredoras irão participar do evento, que terá percursos de 5km e 10km. A largada será na Belcar Fiat, localizada na BR-153, no Setor Alto da Glória, em Goiânia.

Uma das empresas patrocinadoras da corrida é a Clínica Humana Medicina Reprodutiva, referência no mercado há mais de 30 anos, e que durante a programação traz em seu stand um espaço instagramável com plataforma 360° e mimos para reforçar a campanha de conscientização da preservação da fertilidade.