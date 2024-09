3ª edição do Pedal Pela Vida acontece domingo (29) em Goiânia

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) realiza domingo (29) a 3ª edição do passeio ciclístico Pedal Pela Vida, em comemoração ao setembro verde, mês de conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos para transplantes.

O evento terá início às 7 horas, no Parque Areião, e contará com várias ações para animar os participantes, como sorteio de brindes, incluindo uma bicicleta. O passeio ciclístico tem o apoio de diversas instituições e empresas, entre elas a MRV, construtora do grupo MRV&CO, que realizou a doação da bicicleta que será sorteada.

Segundo o gestor de produção da empresa em Goiás, Antônio Caio Ribeiro, a participação da MRV como apoiadora do evento está em consonância com sua visão de sustentabilidade e responsabilidade social, além de promover a conscientização sobre a importância de práticas saudáveis para a qualidade de vida.