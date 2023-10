3° fase da Copa Goiânia de E-sports começa neste sábado

O público gamer da capital já tem um compromisso marcado para este próximo fim de semana. É que começa neste sábado (21) e segue até o domingo da próxima semana (29) a 3ª fase da Copa Goiânia de E-sports, que será disputada no Shopping Estação Goiânia, no Setor Central.

Os campeonatos de e-Football, Free Fire e concurso de cosplay irão oferecer premiações de até R$ 3.000. Para participar, basta ter acima de 16 anos e realizar a inscrição através do site copagoianiasports.com.br até esta quinta-feira (19) para o concurso de cosplay; até sexta (20) para o campeonato de e-Football; e até terça-feira (24) para o campeonato de Free Fire.

Além das competições profissionais, a atração, que possui duração de nove dias, ainda contará com feira de jogos digitais, como videogames e computadores de última geração, que poderão ser usados de forma gratuita pelo grande público.

A programação da 3ª fase da Copa Goiânia de e-sports será aberta no sábado (21), das 15h às 22h, com o campeonato de cosplay, que certamente irá trazer caracterizações especiais dos mais famosos personagens do universo gamer. O concurso será disputado em categoria única, por meio de desfile individual, e serão premiados o 1º colocado, com R$ 2.000; o 2º com R$ 1.000; e o 3º com R$ 500.

No dia 28, das 13h às 22h, será a fase final do campeonato de e-Football. Nesta modalidade, as habilidades dos jogadores serão postas a prova, e os três primeiros colocados levam a premiação de R$ 3.000, R$1.500 e R$ 500, respectivamente.

Já no dia 29, às 16h, evitar a zona de perigo e eliminar os inimigos que encontrar nunca foi tão divertido. Isso porque, enquanto os participantes finalistas do campeonato de Free Fire exploram os modos do jogo e as habilidades de seus personagens, concorrem a uma premiação exclusiva. Desta vez, 12 pessoas têm a chance de levar o prêmio em dinheiro para casa, sendo R$ 2.000 para o primeiro colocado, R$ 700 para o segundo, R$ 500 para o terceiro, e R$ 200 do 4° ao 12° colocados.

Serviço: 3° fase da Copa Goiânia de E-sports

Data: 21, 28 e 29 de outubro

Horário: sábado (21), das 15h às 22h | Sábado (28), das 13h às 22h | Domingo (29), às 16h

Local: Praça de eventos do Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás 2151, Goiânia, GO, 74063-010