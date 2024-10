5ª etapa do Marcas & Pilotos acontece neste fim de semana

O Autódromo Internacional de Goiânia será palco de mais uma edição do Marcas e Pilotos. O Campeonato Goiano de Automobilismo,Turismo 1.4, que está em sua 5ª etapa acontece entre sexta-feira e domingo (1 a 3 de novembro) e as disputas mais quentes retornam ao circuito com a participação de cerca de 30 carros nas pistas.

No fim de semana de velocidade, pilotos das categorias Turismo 1.4 e Fórmula Millenium voltam às corridas prontos para demonstrar quem tem mais habilidade. Com bastante técnica, estratégia e agilidade, as equipes e preparadores garantem os ajustes perfeitos para que seus competidores disputem as primeiras posições nas quatro corridas classificatórias do Marcas e Pilotos e duas da Fórmula Millenium.

O presidente do Clube Esportivo do Fora de Estrada em Goiás (Cefego), Marcos Ferreira, que também é promotor do evento, destaca a crescente participação: “Estamos cada vez mais fortalecidos, com o apoio das equipes, pilotos e principalmente da Federação Goiana de Automobilismo (Faugo)”.

Categoria A

A briga pela liderança da categoria A promete trazer fortes emoções com grandes nomes do Estado. Em primeiro lugar está Vitor Perillo, natural de Goiânia e um dos filhos do veterano Marcelo Perillo, que compete ao lado de toda a sua família. “Nós participamos juntos: meus filhos William, Rafael, Vitor e eu. Temos uma equipe, a Petrópolis Motorsport, e estaremos no box nesee fim de semana”, destaca Marcelo, orgulhoso da trajetória familiar nas pistas.

Assim,Vitor Perilo, que soma 236 pontos, mantém uma boa margem de diferença para a dupla Pablo Alves e Célio Vinicius, com 170 pontos. Apesar da distância, o embate carregará muita competitividade nesta penúltima etapa do ano na busca pelo título da temporada. Igualmente forte na briga, o goiano Ricardo Raimundo ocupa a 3ª colocação, com 130. Já Dalabona e Saninho, dupla do Distrito Federal, vêm logo atrás. Demonstrando constância e regularidade, eles já somam 120 pontos, quatro a mais que a dupla Léo Kammoun e Aloísio, também representantes do Distrito Federal.

Categoria B

A categoria B não fica para trás e também traz consigo batalhas intensas entre o campeão da Novatos de 2023, Lorran Lima, e o rápido piloto Tony Mariano, do Distrito Federal. Com 204 e 189 pontos, respectivamente, os dois alternam vitórias a cada prova realizada e deixam o caminho pelo título da temporada totalmente indefinido.

A trajetória de Lorran Lima nas pistas começou de forma inusitada, no mundo virtual, mas rapidamente se transformou em conquistas no automobilismo real. “Vim do automobilismo virtual, mais especificamente do jogo Gran Turismo, que inclusive tem um filme. Fui duas vezes campeão brasileiro e duas da Liga Mundial. Aconteceu tudo muito rápido”, relembra o líder da categoria.

Lorran Lima conta que sempre foi apaixonado por automobilismo, mas nunca teve a oportunidade de andar de kart até 2022, quando recebeu o convite para participar da Fórmula Vee, em Piracicaba, interior de São Paulo.



“Vim correr o Marcas e Pilotos, na categoria de novatos com o intuito de disputar para pegar experiência, mas vi a oportunidade de ser campeão bater à porta e fiz de tudo da minha parte e da nossa equipe Rede Motorsport. Este ano fizemos a troca do carro, então estou aprendendo bastante. A categoria B é bem difícil, pois tem pilotos experientes, mas a constância me fez líder do campeonato e só temos expectativas boas para as últimas etapas”, revela.

Mesmo 15 pontos atrás, Tony Mariano tem encontrado um bom acerto e conquistado muitas vitórias até a 4ª etapa, prometendo muita força e velocidade para assegurar o campeonato de 2024.

Categoria Novatos

Na Novatos, Thiago Costa, com 226 pontos, mantém a liderança iniciada logo na primeira etapa da temporada. Porém, o piloto contempla a aproximação do jovem João Ricardo, que, com 194 pontos marcados, demonstra muita segurança em suas participações. Com regularidade, ele vem alcançando suas primeiras vitórias na categoria e viu a diferença para o líder diminuir.

Ação e novidades movimentam a pista

A novidade da temporada fica por conta da categoria Sênior, que classifica os participantes com idade igual ou superior a 50 anos individualmente, aproveitando as classificações obtidas nas categorias A, B e Novatos. Na acirrada disputa pelo título, Aloisio Neto, do Distrito Federal, lidera com 137 pontos, seguido de perto por Ewerson Dias, com 129, e Marcelo Perillo, de Goiânia, que soma 119 pontos.

Com isso, a disputa pelo primeiro título na categoria será intensa. Destaques, os primeiros colocados miram uma arrancada rumo à liderança e vêm mostrando grande evolução, tanto no acerto de seu carro quanto na consistência de pilotagem.

Ademais, durante a realização da 5ª etapa do Marcas e Pilotos, o autódromo de Goiânia receberá novamente provas da categoria Fórmula Millenium dentro da programação do evento, destacando o retorno dessa categoria às pistas e o início de suas primeiras competições oficiais.

Além da disputa acirrada do troféu Fórmula Millenium, outra grande atração será o Interclubes com Passeio na Pista, organizado pela União dos Clubs Goiânia-Goiás.

Transmissão e participação

As provas mais uma vez terão a produção de imagens e vídeos realizada pela Gamboa Produções, com transmissão ao vivo pelo canal do Marcas e Pilotos pelo YouTube.

Para quem preferir prestigiar presencialmente, a entrada para o público no Autódromo Internacional de Goiânia é gratuita para a utilização das arquibancadas e talude superior da Curva 1. No entanto, se o amante do esporte quiser acompanhar mais de pertinho, serão vendidas pulseiras de acesso aos camarotes e áreas de boxes por R$ 60, na portaria do evento. O público presente acompanhará todas as corridas durante o final de semana.

Programe-se:

Campeonato Goiano de Automobilismo

Local: Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Data: Dias 01, 02 e 03 de novembro



Marcas e Pilotos - Turismo 1.4

Data: Sábado, 02 de novembro

Horários:

14h15 às 14h40 - Largada 1

16h25 às 16h50 - Largada 2

Data: Domingo, 03 de novembro

Horários:

11h às 11h25 - Largada 3

14h30 às 14h55 - Largada 4

15h20 - Pódio



Fórmula Millenium

Data: Sábado, 02 de novembro

Horário: 15h10 às 15h45 Fórmula Millenium - Prova para pilotos estreantes, novatos e veteranos que não atuam em campeonatos.

17h - Pódio

Data: Domingo, 03 de novembro

Horário: 15h35 às 16h10 Fórmula Millenium - Prova aberta a pilotos de qualquer categoria, inclusive os que atuam em campeonatos.

16h30 - Pódio

Informações: (62) 98202-1733 ou @marcasepilotosgo (Instagram)