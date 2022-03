A dois dias da final, Paulo Autuori e Bruno Pivetti deixam o Goiás

A diretoria do Goiás oficializou a saída do coordenador técnico Paulo Autuori do cargo que ocupava no departamento de futebol esmeraldino. Com essa decisão, o clube também desligou o técnico Bruno Pivetti, que chegou à Serrinha por indicação de Autuori.

De acordo com nota publicada pelo Goiás, a decisão partiu do clube esmeraldino por não conseguir atender às demandas do departamento de futebol. Paulo Autuori e Bruno Pivetti foram apresentados para comandar o departamento de futebol do Goiás há um mês.

Com a demissão de Bruno Pivetti, o Goiás será dirigido por Glauber Ramos na final do Goianão contra o Atlético-GO. O jogo de ida é neste sábado (26). Bruno Pivetti deixa o clube esmeraldino após sete jogos no comando com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. O aproveitamento no período foi de 76%.