ABC x Atlético-GO: onde assistir, escalações e detalhes do confronto

A delegação do Atlético-GO viajou mais leve e solta para Natal, na manhã de segunda-feira (26), após vitória sobre a Ponte Preta, para buscar o segundo resultado positivo em sequência na noite desta quarta-feira (28), contra o ABC-RN. A partida será disputada no Estádio Frasqueirão, às 19 horas.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem)

O jogo coloca em lados opostos o Dragão, um dos candidatos ao acesso à elite nacional mas ainda sob desconfiança, e o time potiguar, lanterna da Série B e que precisa, a todo custo, reagir na competição. Cada equipe carrega a sua cruz e tem metas para buscar nos estágios em que se encontram na Segundona.

O Atlético-GO soma 20 pontos. Nesta rodada, pode até subir uma posição, desde que vença o ABC-RN e o Ceará não consiga ganhar do Avaí-SC, em Fortaleza, nesta quarta-feira (28).

Esta perspectiva é fruto do resultado positivo obtido na rodada passada, que diminuiu a panela de pressão que fervia no Dragão por causa do jejum de vitórias de seis partidas. O ABC-RN também é cobrado, após dois acessos seguidos nos últimos anos.

A equipe potiguar é comandada pelo técnico Allan Aal (ex-Vila Nova) e perdeu do Mirassol-SP por 3 a 2 no fim de semana, com os gols marcados pelo ex-atacante do Goiás, Felipe Garcia.

O técnico Alberto Valentim, do Atlético-GO, faz uma modificação básica na formação titular. Contundido, Luiz Fernando ficará fora do time pela primeira vez na Série B e será substituído por Matheus Sales, volante que reforça o meio-campo e libera Shaylon, o jogador criativo do time, para atuar aberto pelos lados do campo e, quando preciso, na armação.

Shaylon atuou nos 13 jogos disputados pelo Dragão nesta Série B e carrega a esperança de ser decisivo, já que há alguns desfalques, como o trio de atacantes (Luiz Fernando, Gustavo Coutinho e Matheus Régis) e o lateral direito Rodrigo Soares.

O Dragão tem 20 pontos. Quer subir o elevador da Série B, assim como outros concorrentes. Entre eles, na lista dos que fazem boas campanhas, aparece outro clube goiano, o Vila Nova.

O time vilanovense entra na agenda do Atlético-GO porque os dois disputam o clássico deste final de semana, no sábado (1º), no Estádio Antônio Accioly. O rubro-negro sabe que precisa medir forças contra o Vila Nova turbinado pela conquista de um triunfo sobre o ABC-RN, até porque não haverá tempo de preparação para jogar sábado (1º) e reencontrar a torcida sob a atmosfera de vitórias seguidas será um combustível a mais.

FICHA TÉCNICA

ABC-RN: Simão; Alemão, Afonso, Richardson, Fábio Lima; Wallace, Wellington Reis, Thonny Anderson, Welliton; Felipe Garcia e Maycon Douglas (Lucas Tocantins). Técnico: Allan Aal

ATLÉTICO-GO: Diego Loureiro; Bruno Tubarão, Lucas Gazal, Heron, Jefferson; Renato, Matheus Sales, Rhaldney; Shaylon, Daniel, Kelvin. Técnico: Alberto Valentim

Local: Estádio Frasqueirão (Natal-RN)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Sportv 2 e Premiere

Árbitro: Rafael Martins Diniz/DF

Assistentes: Lehi Sousa Silva/DF e Lucas Costa Modesto/DF

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima/RS