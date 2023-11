ABC x Vila Nova: onde assistir, horário e escalações

Odia 25 de novembro de 2023 jamais será esquecido pelos torcedores do Vila Nova. Há dois caminhos: um leva para frustração e tristeza, que eles já conhecem de outros anos. O outro é de alegria, sentimento e sensação que ainda não desfrutaram e esperam com ansiedade. Subir à Série A é desejo do clube colorado, chega ao nível de uma obsessão. É o que o clube pode conquistar em Natal, neste sábado (25), contra o ABC. Basta uma vitória para não depender de ninguém.

(Veja, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e detalhes do confronto)

Para torcedores, subir à elite nacional vale mais que um troféu guardado em uma galeria no OBA. De maneira clara relatada por colorados nesta semana ao DAQUI, o acesso é a realização de vida.

Torcedores do Vila Nova convivem, há décadas, com chacotas de rivais por não ter um acesso à Série A. Piorou nos últimos anos com acessos dos rivais Atlético-GO e Goiás - cada um subiu três vezes desde 2009. É isso que o vilanovense espera que acabe neste sábado (25).

Para o clube, o acesso é a chance de dar um salto no futebol brasileiro. Se subir, o Vila Nova terá aumento de receita de televisão, pode ter injeção financeira com patrocínios e rendas, pode atrair sócio-torcedores. Tudo isso, porém, segue no âmbito do “se subir”. O objetivo do Vila Nova em Natal é acabar de vez com o “se” e decretar seu lugar na elite.

Não é a primeira vez que o Vila Nova luta pelo acesso ao Brasileirão. Antes dos pontos corridos, chegou ao quadrangular final em 1997 e 1999. No atual formato da Série B, lutou para subir em 2008, 2017 e 2018, situações em que a chance de acesso acabou na 37ª rodada. Em 2023, o Tigre superou essa escrita e chegou vivo na última rodada. E com cenário favorável.

A campanha em 2023 já é a melhor do clube na Série B, com 61 pontos. Superou as edições de 2017 e 2008, quando registrou 58 pontos. Agora, o Tigre deseja a coroação.

“O Vila Nova se colocou em condição de sonhar” e “conquistou a oportunidade de fazer história” são duas frases citadas quase diariamente no clube, em entrevistas ou conversas entre jogadores, comissão técnica e diretoria.

A briga pelo acesso pareceu ficar longe depois do melhor turno do clube na história. A desconfiança chegou no OBA quando o time não encontrou respostas durante a oscilação entre o final do 1° turno e começo do 2° turno. Porém, internamente o elenco não deixou de acreditar e conseguiu reencontrar o caminho das vitórias a partir da 34ª rodada, quando venceu o rival Atlético-GO por 2 a 1 e iniciou sequência invicta de quatro partidas que levou o Tigre para o G4.

Ambiente leve

O ambiente na semana mais importante da história do Vila Nova foi leve. Jogadores não demonstraram oba-oba, alguns estavam tranquilos, outros mais ansiosos, mas o relato interno é de concentração em fazer história e desfrutar dela. Basta vencer o ABC. Se perder ou empatar, o Vila Nova dependerá de outros resultados.

Vilanovenses fizeram loucuras nesta semana. Tem torcedor que vendeu carro para ir a Natal, outro pediu demissão do emprego, dezenas toparam encarar mais de 48 horas de estrada, alguns saíram da Espanha e dos Estados Unidos a caminho do Frasqueirão e teve até avião fretado por torcedor. Há muitos relatos de promessas: fazer tatuagem, ir andando até Trindade, pedir a namorada em casamento e por aí vai. Diversos compraram passagens às vésperas do jogo deste sábado (25).

Durante a semana, torcedores relataram que jamais viram movimentação parecida. O acesso à Série B em 2015, com centenas de torcedores no Canindé-SP, é sempre citado, mas não teve a mesma proporção.

Pedrin, Bruno, Raul, Willer, Gabriela, Iraci, Cláudia, Nilton, Fernanda, João, Édio, Max, Roni, Guilherme, Luiz Dário, Mery, Timoura, Josimar, Tim, Rafael Donato, Higo Magalhães: ídolos, jogadores e torcedores só desejam uma coisa para este 25 de novembro de 2023: viver o momento único do clube e eternizar na história do Vila Nova a conquista do inédito acesso à Série A.