Adson Batista admite rebaixamento: "Já começou 2025. O Atlético-GO já caiu"

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, admitiu, nesta terça-feira (6), que já planeja 2025 com a Série B pela frente para o clube. "O Atlético-GO já começou 2025. O Atlético-GO já caiu", falou o dirigente durante uma entrevista coletiva no clube para detalhar o planejamento para a próxima temporada. O presidente anunciou até uma contratação para o próximo ano - Kevyn, volante do Anápolis.

"Não adianta iludir. Eu vivo intensamente esse clube e sei que nada deu certo ou funcionou nessa Série A. O time foi caindo de produção e em nenhum momento trouxe real esperança de conseguir superar as adversidades. Fizemos boas partidas, mas não ganhamos. Futebol é resultado", falou Adson Batista.

O dirigente apresentou um balanço da gestão dele neste ano, disse que já está trabalhando para 2025 e que pretende esquecer a segunda parte desta temporada, em que o time faz pífia campanha na Série A (é lanterna com 21 pontos).

Para Adson, o “campeonato acabou” para o Atlético-GO, mas o clube precisa terminá-lo de forma digna e com vontade de vencer, algo que será base para avaliar jogadores para 2025. Assim, haverá uma avaliação profunda para a reformulação do elenco.

Na próxima rodada da Série A, o lanterna Atlético-GO joga contra o Cuiabá, que e o penúltimo colocado e está cinco pontos na frente do Dragão. A partida será no Estádio Antônio Accioly, no próximo dia 18.