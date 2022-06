Alan Mineiro vai disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano

O meia Alan Mineiro, de 34 anos, dará sequência à sua carreira em Aparecida de Goiânia. O experiente jogador assinou contrato com o Cerrado Esporte Clube para disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Jogador com passagem de sucesso pelo Vila Nova, Alan Mineiro deixou o Tigre em meados de 2021 e após a saída do OBA defendeu o Brasiliense e a Aparecidense.

Com sede em Aparecida de Goiânia, o Cerrado é o atual campeão da 3ª Divisão do futebol goiano e tem planos audaciosos para chegar à 1ª Divisão do campeonato estadual. Nas redes sociais, Alan Mineiro comentou o acerto. “Decisão pensada em família e no projeto do clube. Espero poder contribuir muito”, publicou.