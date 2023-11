Alexandre Pires visita Aparecidense e planeja investir em futebol

A Aparecidense recebeu, na última segunda-feira (13), a visita do cantor Alexandre Pires e do empresário Thiago Sampaio, que têm interesse em investir no futebol para a temporada de 2024. A diretoria do Camaleão confirma que foi visitada pelos empresários, mas revelou que ainda não recebeu qualquer proposta concreta.

A equipe de Aparecida de Goiânia planeja se tornar uma sociedade anônima do futebol (SAF) e, dessa forma, poderia receber investimentos de grupos como o liderado pelo cantor Alexandre Pires.

De acordo com João Victor Rodrigues, dirigente do Camaleão, a Aparecidense se tornou um clube interessante para os investidores.

"Existem especulações e é claro que a Aparecidense, pelo calendário que tem, vai chamar atenção de grandes empresários do futebol brasileiro. Vamos escutar e fazer sempre o que é melhor para o clube", explicou.

Na próxima temporada, o Camaleão disputará o Campeonato Goiano, a Série C do Brasileiro e a Copa do Brasil.

Thiago Sampaio é agente do jogador goiano Fernando Reges, que atualmente defende o Sevilla, da Espanha. O jogador também seria um dos interessados em investir em uma SAF junto com Alexandre Pires e Thiago Sampaio.