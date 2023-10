Aliança/Goiás é campeão goiano feminino com 100% de aproveitamento

O Aliança/Goiás é campeão goiano feminino de 2023. A equipe conquistou seu 16º título estadual na manhã desta quinta-feira (12), ao vencer o Vila Nova/Universo por 1 a 0, gol da artilheira Naytielle (27 gols na competição), no CT Coimbra bueno, no Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

O título foi conquistado com dez vitórias em dez jogos, 100% de aproveitamento. Como tinha sido campeão do 1º turno, o clube faturou o título ao ser também campeão do 2º turno com o resultado desta quinta-feira (12), que foi válido pela última rodada da segunda metade da competição.

Os 16 títulos estaduais do Aliança foram conquistados em 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2018, 2022 e 2023.

O título representa um bicampeonato direto, em anos consecutivos, para o Aliança, que agora terá chance do tri seguido, algo que já ocorreu três vezes em sua história: entre 1994 e 1996, entre 1998 e 2000 e entre 2008 e 2010.

Como foi o jogo

Precisando da vitória, o Vila Nova começou o jogo melhor e mais ofensivo. Andreza pressionou. Na resposta do Aliança, Amanda Gomes chutou para o gol e Naytielle quase pegou o rebote. Pelo alto, o time da casa também incomodou.

A melhor chance do jogo saiu para o Vila Nova, aos 26 minutos, quando Amanda Cristina tirou a finalização do Vila Nova em cima da linha. Marina teve outra chance para o time colorado em seguida, fez o giro e bateu para fora.

O Aliança já tinha pelo menos três jogadoras amareladas e abriu mão de sua camisa 10, Marília, substituída por Amanda Ferreira, que logo recebeu o amarelo também. O Aliança equilibrou o jogo e teve chance com Idalana, na esquerda da área. A goleira Fernanda saiu nela e fez bela defesa.

O segundo tempo teve a primeira chance com o Aliança. Alice arriscou de longe depois de pegar a sobra. Aos 19 minutos, Amanda Gomes teve mais uma chance para o time da casa, mas perdeu chutando para fora.

O Vila Nova desperdiçou chance com Emily, que não finalizou dentro da área. O Aliança quase marcou em chute de Amanda Gomes aos 25.

Aos 34, Naytielle definiu o jogo com chute cruzado de dentro da área. Artilheira da competição, a camisa 20 chegou aos 27 gols no Estadual. Nos acréscimos, Erica teve chance em cabeceio. Em seguida, Sabrina Barata também finalizou e o Vila Nova chutou para fora o rebote.