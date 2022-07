Allan Aal quer ‘mudança de mentalidade’ para recuperar o Vila Nova na Série B

O novo técnico do Vila Nova, Allan Aal, espera que o elenco colorado tenha uma mudança de mentalidade e entenda que o momento da equipe na Série B não define quem são os jogadores na busca pela recuperação no campeonato. O Tigre é o lanterna com 12 pontos e não vence há 10 rodadas.

Allan Aal foi anunciado como novo treinador do Vila Nova no sábado (2) e comandou o primeiro treino nesta segunda-feira (4). “Vamos passar para eles (jogadores) que precisamos ter uma mudança de mentalidade em relação ao jogo, cometer o mínimo de erro possível para que a gente possa readquirir a confiança na busca pelas vitórias que tanto nos interessa”, contou o treinador sobre a conversa que começou a ter com os jogadores do time goiano.

O técnico também frisou que apesar da campanha ruim na Série B, o elenco vilanovense possui potencial para ter outro desempenho.

“O momento não define quem somos em termos de atleta e comissão que está chegando agora, mas que faz parte do processo. O Vila Nova sempre foi uma equipe respeitada e temida em alguns momentos quando os adversários vinham jogar aqui. Passei por isso para jogar contra, temos que resgatar isso com trabalho, passando confiança, dando tranquilidade dentro do possível. O momento exige atitude e equilíbrio emocional, a somatória de fatores nos coloca no caminho de sair dessa situação que não era esperada por ninguém”, completou Allan Aal.

O treinador fará sua estreia pelo Vila Nova contra o Bahia na próxima sexta-feira (8) e terá mais dois jogos (CSA e Sport) na sequência até a conclusão do 1º turno da Série B. Allan Aal entende que no momento que o clube vive, o importante é somar pontos e evitar fazer uma projeção de pontuação até o final da metade do torneio.

“A gente olha a tabela e o mais importante é somar o máximo de pontos e voltar a ter um desempenho competitivo. As coisas não acontecem da noite para o dia. O Vila Nova tem camisa pesada na Série B, estrutura que não deixa a desejar e atletas que podem mostrar melhores versões. Só depende de nós, a solução dos problemas está aqui, não lá fora”, disse Allan Aal.

Um desafio que terá neste começo de trajetória no Vila Nova é de resgatar o bom futebol de alguns jogadores do elenco colorado, como o atacante Pablo Dyego, que foi comandado pelo treinador no CRB em 2021.

“Eu vejo que a queda de desempenho às vezes de um atleta se diluiu até negativamente quando o conjunto não ajuda. O individual prevalece em alguns momentos, mas dentro da nossa maneira de pensar o jogo pode ser revertido. Ele (Pablo Dyego) já provou no Vila Nova que é jogador de potencial, qualidade que se entrega no momento a todos. Às vezes esse excesso de entrega faz com que os atletas tomem decisões erradas, por isso é preciso equilíbrio e entender que não é só na vontade”, opinou o treinador vilanovense.

Confira outros trechos da coletiva de Allan Aal:

Ideias de jogo

- Procuro analisar sempre quando se fala de modelo de jogo, quem são os atletas que tenho em mãos. Não adianta exigir uma característica que não podem entregar. Dentro do jogo a tomada de decisão tem de ser simples, a equipe precisa estar o máximo com a posse de bola. Não vamos rifar a bola, não é minha característica, mas dentro do que tenho de melhor vou buscar que entreguem o que é fundamental para que a gente conquiste os resultados que precisamos.