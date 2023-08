Anápolis vence o Democrata-MG e avança às oitavas de final da Série D

O Anápolis venceu o Democrata-MG por 3 a 1 e avançou às oitavas de final da Série D. Neste domingo (6), no estádio Olímpico, em Goiânia, o Galo da Comarca contou com gols de Rafael Mineiro, Taison e Victor Hugo para avançar de fase na competição nacional. Goldesson descontou para o time mineiro no jogo da volta da 2ª fase da 4ª Divisão.

Após empate sem gols na partida de ida, quem vencesse avançava na Série B. No primeiro tempo, Rafael Mineiro e Taison abriram vantagem de dois gols para o Anápolis. Ainda na primeira etapa, Goldesson descontou e deixou o time mineiro a um gol de levar a decisão para os pênaltis.

Na etapa final, a equipe de Governador Valadares-MG ficou com um a menos, após expulsão do autor do gol do time visitante. Já nos acréscimos, Vitor Hugo fez o terceiro para o Galo da Comarca e deu números finais.

Com o resultado, o Anápolis avança às oitavas de final e vai enfrentar a Ferroviária-SP na sequência da competição nacional. Datas e horários serão divulgados pela CBF.

Por ter melhor campanha, o Anápolis já sabe que decidirá classificação como mandante. O duelo de ida será em Araraquara-SP.