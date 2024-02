Anápolis vence o Tombense e faz história na Copa do Brasil

O jogo da 2ª fase ainda terá data confirmada (será dia 6 ou 13 de março), mas o Anápolis será visitante diante do Botafogo-SP, que na 1ª fase eliminou o Nova Venécia-ES. Quem vencer, avança à 3ª fase e garante premiação de R$ 2,205 milhões. Empate no confronto leva a decisão para a disputa dos pênaltis.

Essa é a segunda participação do Anápolis na Copa do Brasil, a primeira tinha sido em 2017 e o Galo da Comarca não passou da 1ª fase após empate sem gols com o Bragantino-SP. Nesta quarta, o time goiano bateu o Tombense para avançar pela primeira vez no torneio nacional.

O duelo no Jonas Duarte foi bem disputado. Desde o começo do jogo, o Anápolis mostrou que lutaria pela vitória - o empate classificava a equipe mineira. Douglas acertou chute na trave, Gonzalo e Lago tiveram finalizações defendidas pelo goleiro Felipe Garcia, ex-Anápolis. O herói da classificação, Stefano, saiu do banco de reservas.

Agora, o Anápolis volta as atenções para a disputa do Goianão. O Galo da Comarca, que está classificado às quartas de final, encerra participação na 1ª fase no próximo domingo (25) diante da Jataiense, no Jonas Duarte, onde ainda não perdeu no ano.

Na próxima semana, na quarta-feira (28), o Anápolis faz sua estreia na Copa Verde. Também em jogo único, o clube goiano desafia o Porto Velho-RO, que na Copa do Brasil foi protagonista de uma das ‘zebras’ da 1ª fase ao eliminar o tradicional Remo. No torneio regional não há vantagem: quem vencer avança, se o duelo terminar empatado a decisão será definida nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - 1ª fase

Jogo: Anápolis 1x0 Tombense

Local: Jonas Duarte (Anápolis)

Data: 21/2/2024

Horário: 19h30

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Raphael dos Reis/RJ e Thayse Marques Fonseca/RJ

ANÁPOLIS: Wellerson; Fábio, Felipe Chaves, Luizão e Léo Azevedo (Léo Carioca); Kevyn, Paulinho e Tatá (Stefano); Douglas (Júlio César), Gonzalo (Marcão) e Lagoa (Iago Martins). Técnico: Luiz Carlos Winck.

TOMBENSE: Felipe Garcia; Pedro Costa (Iury Nascimento), Ednei, Wesley e Emerson; Djalma (Rickson), Kaio Mendes (Lucas Venuto), Pierre e Rafinha (Jefferson Renan); Igor Bahia e Felipinho. Técnico: Raul Cabral.

Gol: Stefano, aos 35 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Kevyn, Douglas, Léo Carioca, Stefano, Paulinho, (Anápolis), Pedro Costa e Iury Nascimento (Tombense)