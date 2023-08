Anápolis x Ferroviária: tricolor volta a decidir vaga na Série D em Goiânia

O Anápolis define, na tarde deste domingo (20), às 16 horas, no Estádio Olímpico, o futuro dele na Série D do Brasileiro. O Galo da Comarca decide classificação às quartas de final do torneio nacional contra a Ferroviária-SP, com a obrigação de vitória por dois ou mais gols de diferença para passar de fase ou, ainda, ganhar por um gol de frente para levar a disputa da vaga para a cobrança de pênaltis.

Na partida de ida, em Araraquara-SP, a agremiação do interior paulista foi vencedora ao bater o Galo da Comarca por 1 a 0, em jogo no qual o time goiano desperdiçou cobrança de pênalti (cobrado por Stefano e defendido pelo goleiro Saulo) e teve de recuar no segundo tempo após expulsão do volante Douglas.

O sonho do acesso inédito à Série C 2024 continua vivo entre dirigentes, elenco, comissão técnica e torcida do Anápolis. O clube tem um projeto de reconstrução das finanças, de gestão e crescimento nos cenários regional e nacional.

Neste ano, o Galo da Comarca chegou à fase semifinal do Goianão e foi eliminado pelo Goiás. Ficou à espera de uma vaga na Copa do Brasil 2024, garantida graças ao título da Copa Verde conquistado pelo Goiás. Isso é um alento para o tricolor, pois garante boa receita pela participação no torneio e com possibilidade de faturamento extra caso avance à 2ª fase.

Na Série D, o Anápolis chegou três vezes à 2ª fase, em 2016, no ano passado e agora. Na atual temporada, faz a melhor campanha do clube no torneio. Porém, a meta é conquistar o acesso à Série C, assim como o Crac (vice-campeão da Série D 2012) e a Aparecidense (campeã da Série D 2021) conquistaram como representantes do futebol goiano.

Caso consiga se classificar, o Anápolis ficará a dois jogos, na próxima fase (quartas de final), do acesso.

O técnico Luiz Carlos Winck tem dúvidas e desfalques. Na defesa, o treinador não sabe se terá o zagueiro Taison (contundido) e, além dele, não deve contar com o meia Rafael Mineiro, que também se recupera de lesão. Outra ausência é o volante Douglas, suspenso.

Comissão técnica e elenco fizeram treino no Olímpico na tarde desta sexta-feira (18), assim como ocorreu há duas semanas, às vésperas da vitória sobre o Democrata, de Governador Valadares-MG, por 3 a 1.

O time provável deve ter Wellerson; Vitinho, Marcelo Xavier (Taison), Tibúrcio, Jhonathan Moc; Vinícius, Vicente (Renan), Paulinho, Stefano; Alison Mira e Laion.

O Galo da Comarca não pode jogar no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, desde o término da fase de grupos, porque a praça esportiva ficou com o gramado danificado após evento na cidade e, depois, a prefeitura de Anápolis anunciou a revitalização da grama, sem ainda prazo para a conclusão.

Por isso, Anápolis e Anapolina tiveram de jogar em Goiânia – a Rubra jogará neste sábado (19) no Serra Dourada, às 16 horas, pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Pela terceira vez, o Anápolis decide classificação na Série D no Olímpico. Ano passado, goleou o Real Noroeste-ES (3 a 0), mas foi eliminado nos pênaltis (3 a 1). Na atual temporada, ganhou do Democrata, de Governador Valadares-MG por 3 a 1, pela 2ª fase.

A comissão técnica e o elenco gostaram de atuar no bom gramado do Olímpico, pois acreditam que conseguiram ditar o ritmo do jogo, tocar a bola e conquistar as duas vitórias.