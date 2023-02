Anápolis x Vila Nova: abre-alas para as quartas do Goianão

Do cruzamento entre Anápolis e Vila Nova sairá o primeiro semifinalista do Goianão 2023. Os dois clubes abrem as quartas de final do Estadual na noite desta terça-feira (21), às 19h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Depois, no primeiro sábado (4) do próximo mês (março), definem o classificado em Goiânia, no primeiro jogo de volta da fase.

(Confira, no fim do texto, escalações, onde assistir, arbitragem e preço de ingressos)

Tradicional e com história no futebol goiano, o jogo entre as equipes colorada e tricolor leva a campo uma disputa interessante: o duelo entre a dupla de melhor aproveitamento ofensivo da 1ª fase, formada pelos gaúchos Ariel e Gonzalo Fornari (Anápolis), e o goleiro menos vazado do Estadual, Vanderlei (Vila Nova). Em jogo, vão estar em evidência a eficiência dos personagens, a vaga à semifinal do torneio e o direito de continuar na corrida pela presença na Copa do Brasil de 2024 e na final estadual.

Na última noite de carnaval, o Anápolis espera fazer a festa através de seus principais nomes do sistema ofensivo. O Galo da Comarca marcou 12 gols no Estadual e 11 deles foram de autoria do meia-atacante Ariel (cinco gols), natural de Erechim (RS), e do grandalhão Gonzalo (seis gols), de 2,04 m e oriundo de Lajeado (RS). Apesar da estatura, ele mostrou repertório nos lances pelo chão, como na goleada sobre o Goiânia (4 a 0), com presença de área para chutar com sucesso três vezes. Na virada sobre o Atlético-GO, acertou conclusão de fora da área.

A boa fase de Gonzalo tem o complemento de Ariel, meia-atacante decisivo na campanha em que o tricolor somou 15 pontos. Rápido, Ariel mostrou categoria e oportunismo no lance em que marcou gol sobre o Atlético-GO, ao driblar o zagueiro Iago na área.

Além deles, há outros jogadores que se destacaram na 1ª fase, como Fábio (lateral), Elyeser (volante, suspenso) e o lateral Davi, o único que fez gol além da dupla goleadora, no empate com o Goiás (1 a 1), na Serrinha. Davi acertou um belo chute da intermediária, no ângulo.

Os jogadores fazem parte do jovem time do Galo da Comarca, que, nos últimos anos, parou nas quartas de final do Goianão – foi eliminado por Atlético-GO (2020), Vila Nova (2021) e Iporá (2022).

O desafio será ultrapassar a boa fase do goleiro Vanderlei, de 39 anos, que não é vazado há cinco rodadas e, para mostrar firmeza, defendeu um pênalti contra a Aparecidense (0 a 0). Forte na defesa, o Vila Nova espera sucesso nas quartas de final.

O time precisará da segurança de Vanderlei. O goleiro foi contratado para que faça diferença em jogos pesados e para passar experiência em sequências difíceis, pois o Vila Nova disputará quatro partidas decisivas no intervalo de 12 dias, no Goianão, Copa Verde e Copa do Brasil. A sequência vilanovense será contra Anápolis (21, terça), Luverdense-MT (23, quinta, nas oitavas de final da Copa Verde), Real Noroeste-ES, em Água Branca-ES (28, terça, na 1ª fase da Copa do Brasil) e a volta contra o Anápolis, no OBA (4 de março).

O técnico Claudinei Oliveira terá de usar bem o elenco nos jogos. Após enfrentar o Anápolis, o Tigre descansa na quarta-feira (22) para receber o Luverdense-MT, no dia seguinte (23). Depois, terá de viajar para jogar na terça-feira (28) da outra semana no interior capixaba. Após o retorno, define a classificação na capital goiana (dia 4) contra o Galo da Comarca.

FICHA TÉCNICA

ANÁPOLIS: Márcio Fernandes; Fábio, Tibúrcio, Igor Matheus e Davi (Cazzetta); Vinícius, Felipe Dias (Ben Hur) e Ariel; Wandinho, Gonzalo e Tito. Técnico: Luiz Carlos Winck

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Eduardo Doma, Jordan e Diego Renan (Rodrigo Gelado); Ralf, Sousa e Marlone (João Lucas); Guilherme Parede. Neto Pessoa, Lourenço. Técnico: Claudinei Oliveira

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis-GO)

Horário: 19h30

Onde assistir: DAZN

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Bruno Pires (Fifa) e Márcio Soares

Ingressos: 20 reais (inteira) na arquibancada descoberta; 50 reais (inteira) na arquibancada coberta