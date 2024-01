Anápolis x Vila Nova: horário, onde assistir e escalações

Anápolis e Vila Nova reeditam neste sábado (20) um dos duelos marcantes do Goianão do ano passado, que terminou com festa do Galo da Comarca e eliminação colorada. As equipes se enfrentam no Estádio Jonas Duarte, a partir das 15h30, na abertura da 2ª rodada da atual edição do Estadual.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, prováveis escalações, arbitragem e preço de ingressos)

No ano passado, o Anápolis eliminou o Vila Nova, nas quartas de final do Goianão, em pleno OBA. O Galo da Comarca venceu por 1 a 0, com gol de Igor Cássio, e avançou à semifinal - na ida os times empataram sem gols.

No final do jogo, o atacante Neto Pessoa teve a oportunidade de empatar a partida, mas perdeu uma cobrança de pênalti. Um torcedor invadiu o gramado e agrediu o ex-jogador do Tigre.

Muita coisa ocorreu na sequência das temporadas para os clubes, incluindo mudanças nos elencos. Das prováveis formações para este sábado (20), apenas o volante Ralf jogou a partida no ano passado pelo lado do Vila Nova. O goleiro Wellerson, o lateral direito Fábio e o atacante Gonzalo, além do técnico Luiz Carlos Winck, permanecem no Anápolis.

A memória recente se torna ingrediente extra para o duelo deste sábado (20). O técnico Higo Magalhães tem dito para os atletas colorados que jogar no Jonas Duarte costuma ser complicado e tem cobrado atenção dos jogadores desde o início do jogo.

O Vila Nova não prega clima de revanche, mas quer vencer o Anápolis para manter os 100% de aproveitamento e seguir na liderança do Campeonato Goiano neste início de competição. Na estreia, o Tigre venceu o Goiatuba, por 2 a 0.

Principal contratação do Vila Nova, o volante Fernando ainda não estará em campo. Ele segue o tratamento de uma lesão no ombro e aguarda regularização para estrear. A princípio, o jogador de 36 anos deve ser utilizado a partir da 5ª rodada, diante da Aparecidense, no OBA.

Enquanto o Vila Nova busca a segunda vitória seguida, o Anápolis tenta dar resposta rápida e se recuperar da derrota de 1 a 0 para o Goianésia na 1ª rodada. O Galo da Comarca não teve boa atuação na estreia e tenta, contra o Vila Nova, melhorar a impressão junto ao torcedor.

O palco da partida foi assunto à parte. O Jonas Duarte passou por uma espécie de mutirão nesta semana para ter os laudos concluídos. Os documentos de segurança e vigilância sanitária já estavam prontos, mas só foram liberados depois que o Cercon, do Corpo de Bombeiros, foi apresentado.

Isso ocorreu na quinta-feira (18), data limite que a prefeitura local tinha para encaminhar os laudos à Federação Goiana de Futebol (FGF).

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano - 2ª rodada

Jogo: Anápolis x Vila Nova

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis/GO)

Data: 20/1/2024

Horário: 15h30

Transmissão: Canal da TBC no Youtube

Árbitro: Eduardo Tomaz

Assistentes: Cristhian Passos e Alexandre Amaral

Ingressos: 80 reais (Cadeiras) e 40 reais (Arquibancada descoberta e Visitantes) - meia apenas com documentos comprobatórios

ANÁPOLIS: Wellerson; Fábio, André, Felipe Chaves e Léo Carioca; Rithely, Paulinho e Júlio César; Matheus Lagoa, Gonzalo e Iago. Técnico: Luiz Carlos Winck.

VILA NOVA: Dênis Júnior; Matheus Pivô, Anderson Conceição, Matheus Cabral e Eric; Ralf, João Lucas (Bruno Matias) e Luciano Naninho; Alesson, Fernandão e Juan Christian. Técnico: Higo Magalhães.