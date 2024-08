Angelo Rodríguez supera lesões e ganha espaço no ataque do Goiás

Uma mudança feita pelo técnico Vagner Mancini em sua chegada ao Goiás foi a escolha do atacante colombiano Angelo Rodríguez para atuar como titular. O jogador de 35 anos se prepara para iniciar o terceiro jogo consecutivo pelo time esmeraldino e vive seu principal momento na temporada desde que chegou ao clube goiano, no início deste ano.

Angelo Rodríguez voltou a jogar pelo Goiás na derrota de 2 a 1 para o Novorizontino, no dia 4 deste mês. Marcou o gol no revés esmeraldino, resultado que culminou na demissão do técnico Márcio Zanardi.

O colombiano iniciou a partida como reserva e entrou no lugar de Edu, que foi titular por causa da suspensão de Thiago Galhardo, que até então era o dono absoluto na posição.

O bom desempenho contra o Novorizontino, após análise de Vagner Mancini, que chegou ao clube goiano dois dias depois do revés para o time paulista, manteve o colombiano no time titular do Goiás. A atual fase de Angelo Rodríguez elevou a concorrência por uma vaga no ataque esmeraldino.

Com Vagner Mancini, o Goiás voltou a ser escalado no tradicional sistema tático 4-3-3, com um centroavante e dois pontas entre os atacantes. No atual elenco, Thiago Galhardo, Angelo Rodríguez, Edu e Breno Herculano são opções para a posição de centroavante.

Três situações “ajudaram” Angelo Rodríguez a ganhar a condição de titular no Goiás: Breno Herculano recebeu sondagens e pode deixar a equipe. Edu ainda aprimora o ritmo de jogo e tem sido mais utilizado a partir do banco de reservas. Thiago Galhardo não vive boa fase, com expulsão (contra o CRB) e troca de farpas com parte da torcida. Tudo isso abriu espaço para a alteração no ataque alviverde.

No começo de sua passagem pelo Goiás, Vagner Mancini indica que deve jogar com um centroavante mais fixo. Essa escolha favorece Angelo Rodríguez, com Edu sendo o principal concorrente para o colombiano.

Nos dois jogos de Angelo Rodríguez como titular (contra São Paulo e Ceará), o colombiano mostrou situações em campo, como o movimento de parede e segurando zagueiros para infiltrações, que são diferentes das praticadas por Thiago Galhardo, que costuma jogar com mais liberdade e se movimenta por outros setores do campo.

Prestigiado neste momento da temporada, o atacante colombiano foi contratado em fevereiro e chegou ao Goiás com grande expectativa por causa do desempenho abaixo do esperado de jogadores da posição que estavam atuando no início da temporada, como Getúlio (já deixou o Goiás sem marcar) e Breno Herculano.

Angelo Rodríguez, porém, sofreu com duas lesões musculares em seu começo de trajetória pelo Goiás e, por isso, jogou pouco de maneira consecutiva.

Foram três jogos como titular em sequência nas eliminações no Goianão (para o Goiânia) e na Copa Verde (para o Vila Nova) antes da primeira lesão. Ele retornou com a Série B em andamento e jogou seis partidas seguidas, quatro delas saindo do banco de reservas, antes da segunda lesão.

O recente retorno foi contra o Novorizontino. Desde então, Angelo Rodríguez tem sido utilizado de forma consecutiva, nos dois últimos jogos na formação titular.

“(Lesões) São coisas do futebol, eu tenho mentalidade de jogar sempre. Machuquei duas vezes seguidas e agora tenho oportunidade de estar entre os titulares. Acho que estou fazendo bons jogos e espero seguir assim”, comentou Angelo Rodríguez.

Conhecido como “La Máquina”, Angelo Rodríguez vive seu melhor momento tecnicamente pelo Goiás e seguirá no time titular nesta sexta-feira (16) diante da Ponte Preta, fora de casa, pela 21ª rodada da Série B, com objetivo de melhorar seus números pela equipe goiana.

“O Goiás não pode perder mais pontos. Temos de estar preparados física e mentalmente para subir à Série A. Queremos voltar ao G4 e não sair mais”, avisou o colombiano do Goiás.