Após áudios do VAR, Goiás deve reforçar reclamação na CBF

Após acesso aos áudios dos lances polêmicos na derrota para o Corinthians, por 1 a 0, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Goiás preferiu não se manifestar, mas vai até a sede da Confederação Brasileira de Futebol nesta semana e deve reiterar as cobranças sobre os responsáveis pela arbitragem.

Nos áudios disponibilizados no momento das checagens de dois lances polêmicos, o pênalti marcado para o Corinthians e uma possível penalidade não marcada sobre Pedro Raul, árbitro de vídeo e auxiliar, Wagner Reway (PB) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE), respectivamente, confirmaram as marcações de campo de Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).

Nos diálogos, os árbitros justificam a marcação do pênalti para o Corinthians mesmo citando que a bola bate no peito e depois no braço do volante Caio Vinícius, que estava em ação de carrinho dentro da área. Em outro lance reclamado pela diretoria esmeraldina, os árbitros com o auxílio de várias câmeras entenderam que Pedro Raul não foi puxado com intensidade para configurar falta e, consequentemente, pênalti.