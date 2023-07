Após 76 jogos, Fellipe Bastos rescinde com o Goiás

O volante Fellipe Bastos rescindiu, de forma amigável, seu contrato com o Goiás e encerrou sua passagem pelo clube esmeraldino. O meio-campista tinha vínculo até o fim da atual temporada, mas perdeu espaço.

O experiente jogador, de 33 anos, chegou ao Goiás em 2021, disputou 76 jogos com a camisa esmeraldina e marcou dois gols. Fellipe Bastos deixa o clube com o título de campeão da Copa Verde no currículo.

Além de Fellipe Bastos, outros jogadores deverão deixar o clube nos próximos dias em um processo de reformulação do elenco. O volante Jhonny Lucas deverá ser emprestado ao Vitória-BA, enquanto o destino do meia Ariel será o Londrina.