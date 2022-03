Após análise do MP-GO, Serra Dourada deve voltar a receber jogos

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) analisou previamente os quatro laudos do estádio de Serra Dourada, constatou que estão aprovados e deve formalizar o acordo para que a praça esportiva volte a receber jogos após mais de dois anos. A oficialização deve ocorrer ainda nesta semana com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A equipe técnica do MP-GO ainda vai se pronunciar nesta semana, mas preliminarmente os quatro laudos (Vigilância Sanitária, Bombeiros, Polícia Militar e Engenharia) estão atualizados, alguns com restrições, mas que não impedem que o estádio Serra Dourada volte a receber jogos com torcida após mais de dois anos.

Os laudos do Serra Dourada foram enviados pela Federação Goiana de Futebol para o MP-GO no dia 21 de março. Os documentos foram analisados pela equipe técnica do órgão estadual, que inicialmente encontraram irregularidades no laudo da Vigilância Sanitária. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) apresentou correções nesta terça-feira (29) e, de modo preliminar, a análise foi positiva.

O TAC foi feito entre o Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT) e a Seel, entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano, mês previsto para assinatura. O acordo não foi assinado antes por causa de correções nos termos do documento.