Após confirmar jogo com Flamengo no Serra Dourada, Atlético-GO cogita usar estádio contra São Paulo

O Estádio Serra Dourada voltará a sediar um jogo do Atlético-GO, após um ano e meio. O principal palco do futebol goiano será reaberto para a estreia do Dragão na Série Ado Brasileiro, no segundo domingo (14) deste mês, diante do Flamengo, às 16 horas. O jogo foi marcado para o local pela CBF.

A última vez que o Dragão atuou no Serra Dourada foi pela semifinal da Copa Sul-Americana, na vitória (3 a 1) sobre o São Paulo, no dia 1ª de setembro de 2022.

O Atlético-GO espera faturar com a bilheteria do evento, por causa do apelo do jogo. Os preços dos ingressos não foram divulgados pelo clube, mas o presidente Adson Batista já avisou que serão salgados.

Caso tenha sucesso de púbico e renda na abertura da Série A, o Dragão cogita usar a praça esportiva para o segundo jogo dele em casa, contra o São Paulo, no dia 21 deste mês (no terceiro domingo de abril), pela 3ª rodada do Brasileirão.

Na tabela divulgada pela CBF, a partida está agendada para o Estádio Antônio Accioly, às 18h30, como os demais jogos em que o time atleticano será mandante durante a competição nacional.

Se houver alteração no local do jogo com o tricolor paulista, o Dragão também deverá solicitar á CBF a mudança do horário, porque a iluminação do Serra Dourada não atende às exigências do regulamento da Série A do Brasileiro.

Desde o início da temporada, Adson Batista falava em valorizar o torcedor atleticano, especialmente aqueles que aderissem ao programa de sócio-torcedor, usando o Accioly como local das partidas. Porém, diante da possibilidade de faturar com a renda contra o Flamengo, decidiu negociar a transferência do jogo para o Serra Dourada.

O clube já trabalha na preparação do gramado do Serra Dourada para a abertura da Série A, em parceria com a Secretária de Estado de Esporte e Lazer (Seel). O clube vai cuidar da venda de ingressos (não foi revelado quantos serão comercializados) e de outros detalhes relativos ao jogo, como divisão de torcidas, postos de venda de ingressos e preços.

Os detalhes serão divulgados após a disputa da final do Goianão, neste domingo (7), diante do Vila Nova, no Accioly. A diretoria atleticana esperava garantias do governo de Goiás para utilizar o Serra Dourada. A Seel informou que trabalha na pintura das arquibancadas, na jardinagem externa e na solicitação da segurança do evento.

Dos próximos dias até outubro deste ano, o Serra Dourada ficará fechado para reforma do sistema de iluminação, um dos gargalos para realização de partidas no local. Aos poucos, os principais clubes da capital investiram na ampliação e reforma dos estádios próprios.

O governador Ronaldo Caiado ressaltou que pretende melhorar as condições da praça esportiva para que possa receber mais jogos e criar uma agenda para a comemoração dos 50 anos de inauguração do local, em março de 2025.