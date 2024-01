Após deixar o Goiás, Maguinho acerta com o Atlético-GO e defenderá 3º clube na capital

O lateral direito Maguinho acertou os últimos detalhes com o Atlético-GO e defenderá o Dragão na temporada de 2024. Um dia após ter saída do Goiás oficializada, o jogador de 32 anos fechou com novo clube e será o terceiro no futebol goiano, na capital. Ele também já jogou pelo Vila Nova.

Maguinho acertou vínculo de uma temporada com o Atlético-GO. Nas últimas semanas ele recebeu uma proposta do Vitória e sondagem do Cuiabá, chegou a ter acerto encaminhado com a equipe nordestina, mas optou por permanecer em Goiânia e defenderá o Dragão.

A posição era uma carência no elenco do Atlético-GO. O titular é o meia-atacante Bruno Tubarão, que jogou improvisado na função no ano passado e se destacou. Ele seguirá como lateral direito em 2024 e Maguinho disputará a posição.

Revelado pelo Tupi-MG, Maguinho passou por América-RN e Capivariano-SP antes de chegar ao futebol em 2016. Ele jogou 131 jogos por três temporadas pelo Vila Nova. Depois foi para o futebol japonês, defendeu Kawasaki Frontale e Yokohama FC, e retornou ao Brasil para jogar pelo Goiás em 2022.

Maguinho tinha contrato de três anos com o clube esmeraldino, mas uma cláusula de empréstimo obrigatório caso o time fosse rebaixado à Série B, o que ocorreu em 2023. O jogador pediu para ser emprestado, mas a direção alviverde optou pela rescisão contratual já que o vínculo era válido até o final deste ano.