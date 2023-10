Após derrota de virada, técnico diz que Goiás cutucou "a onça com vara curta"

O Goiás voltou a repetir atuação ruim na defesa e foi derrotado pelo Fluminense, por 5 a 3, na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Após tratar a derrota para o Bahia como um resultado atípico, o time esmeraldino vive situação semelhante três rodadas depois. O custo pode ser voltar à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (26).

O revés joga água fria na reação esmeraldina esboçada na vitória sobre o São Paulo (2 a 0), em casa, que se juntou ao empate com o Cuiabá, fora (1 a 1). Para o técnico Armando Evangelista, sua equipe não conseguiu conter o ímpeto ofensivo do adversário e “cutucou a onça com vara curta”.

Quando o Goiás abriu dois gols de vantagem sobre o Fluminense com Allano e Matheus Babi, a sensação era de que a equipe poderia conquistar pontos importantíssimos fora de casa. No entanto, esse sentimento foi se perdendo aos poucos com a reação do Fluminense, que empatou ainda antes do intervalo.

“Dava a sensação que o rumo era aquele, que poderíamos ter colocado o adversário nervoso, mas a verdade é que é importante chegar no intervalo com aquela vantagem. Sabemos da qualidade do adversário, isso é inquestionável, dos valores individuais. Aqui vocês têm um ditado que é ‘cutucar a onça com vara curta’. Acho que foi isso que aconteceu”, avaliou Armando Evangelista, que elogiou os destaques individuais do Fluminense e a noite “inspiradíssima” do atacante Keno, que marcou dois gols e deu muito trabalho ao lado direito da defesa esmeraldina.

O Goiás aparece fora do Z4, mas esse cenário pode mudar nesta quinta-feira (26). O time esmeraldino pode perder até duas posições na tabela. Com 31 pontos e sete vitórias, o Goiás será ultrapassado por Santos e Vasco se as duas equipes não perderem, em suas respectivas casas, os jogos contra Coritiba e Internacional. Os dois clubes concorrentes do Goiás levam vantagem no número de vitórias, já que cada um deles venceu oito vezes.

A derrota para o Fluminense em um cenário parecido com aquele vivido pelo Goiás há três rodadas, quando perdeu para o Bahia por 6 a 4 em jogo marcado por muitos gols e reviravoltas, traz um alerta para os esmeraldinos. O que era tratado com um acidente de percurso e um resultado atípico se repetiu com um intervalo pequeno de tempo.

Só que o técnico Armando Evangelista olhou para a metade cheia do copo, pois lembrou que o time esmeraldino conseguiu reagir imediatamente após aquela queda em casa.

“Tenho dito, até a rodada final são jogos com caráter de importância elevadíssima. São jogos em que vamos ter de ser corajosos para discutir (brigar por) os três pontos. Jogando em casa, temos ainda esse sentimento de que temos e podemos conquistar esses pontos. Já aconteceu lá atrás uma derrota desse gênero e demos uma grande resposta contra o São Paulo. É isso que temos de fazer. Temos de levantar a cabeça, recuperar nossos jogadores e montar a estratégia para encarar os próximos adversários com toda força e coragem”, disse o treinador português.

O próximo desafio do Goiás é no domingo (29) diante do Vasco, no Estádio Hailé Pinheiro. A partida é um confronto direto na luta contra o rebaixamento à Série B.

O técnico Armando Evangelista sabe que a missão de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro não é simples e disse que o Goiás não vai jogar a toalha fácil e vai guerrear enquanto tiver forças. O treinador disse que é fundamental ser forte para poder reagir imediatamente na competição nacional e seguir somando pontos que possam livrar a equipe do rebaixamento.

“Há que se ter a capacidade de dar a volta (por cima) e entender o que tem de se fazer para continuar competitivos nesta guerra, nesta luta, porque nós sabíamos que essa luta seria até o fim. O Goiás não vai abaixar os braços porque comprou essa guerra e quer vencê-la”, argumentou Armando Evangelista.

O Goiás tem a segunda pior campanha deste 2º turno, com nove pontos conquistados em 10 jogos. O time esmeraldino só está à frente do Coritiba, que fez apenas seis pontos em nove partidas. Se o Coritiba vencer o Santos nesta quinta-feira, o time treinado por Armando Evangelista passa a ter a pior campanha nesta segunda metade.