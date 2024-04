Após derrota na estreia, Atlético-GO visita Botafogo no piso sintético do Engenhão

O Atlético-GO encara na noite desta quinta-feira (18), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio, o segundo adversário carioca no início da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de perder em casa (2 a 1) para o Flamengo, o Dragão tem desafio na capital fluminense, onde terá experiência que foge ao padrão do futebol goiano. O time precisa se adaptar ao gramado sintético.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário, escalações e arbitragem)

No domingo passado (14), após a própria diretoria optar pelo gramado pouco utilizado do Serra Dourada e ter problemas com isso, a passagem pelo Rio terá situação para o time se familiarizar com o piso artificial da casa botafoguense e conter a pressão do alvinegro, que tem convivido com críticas, ausência de uma base titular competitiva e resultados negativos.

Na atual temporada, o Dragão terá de atuar nos pisos sintéticos do Nilton Santos (contra o Botafogo), da Ligga Arena (diante do Athletico-PR, em Curitiba) e do Allianz Parque (contra o Palmeiras, em São Paulo). A comissão técnica atleticana conseguiu orientar um trabalho no Engenhão, na tarde de quarta-feira (17), reconhecimento que passou a ser previsto no regulamento do Brasileirão.

Na grama artificial, o Dragão vai precisar se adaptar à dinâmica do jogo e aos desfalques no sistema defensivo, pois a dupla de zagueiros (Alix Vinícius e Adriano Martins) está fora - Alix, por suspensão, e Adriano com corte na testa com cerca de sete centímetros. Os dois serão substituídos por Luiz Felipe, de 30 anos, e Pedro Henrique, de 31 anos, que atuaram juntos numa partida completa na vitória (1 a 0) sobre o Crac, no Goianão, além de terem sido lançados durante o jogo contra o Flamengo, após expulsão de Alix e de Adriano ter sido substituído.

Outra mudança será a volta de Bruno Tubarão na vaga de Maguinho, outro suspenso no Dragão por ter sido expulso. Marcão, zagueiro de 22 anos que estava no Goiânia, está regularizado e fica no banco atleticano pela primeira vez na temporada.

Desfalques, mudanças e palcos diferentes à parte, o Atlético-GO levou uma exigência ao Rio: a de pontuar na Série A. As duas equipes perderam na rodada inicial. O Dragão ficou próximo do empate com o Flamengo, mas perdeu (2 a 1) em jogo com atuação polêmica do árbitro André Luiz Sketino (afastado pela CBF na segunda-feira, 15). O Botafogo não conseguiu segurar o Cruzeiro e foi batido por 3 a 2 fora de casa.

O Atlético-GO aposta no oportunismo do artilheiro Luiz Fernando, autor do gol sobre o Flamengo e que marcou 11 vezes no Goianão. O jogador foi revelado pelo Dragão, saiu do clube para atuar pelo Botafogo em 2018 e conquistou o título do Carioca. Passou pelo Grêmio e retornou ao futebol goiano em abril de 2022, para atuar novamente pelo Atlético-GO. Luiz Fernando reencontra o ex-clube, que não terá o ex-atleticano Marlon Freitas, contundido.

Os dois treinadores poderiam canalizar as atenções dentro de campo, mas Jair ventura, revelado como técnico no Botafogo, em 2016, no clube em que o pai dele, Jairzinho, é mais que um ídolo, foi expulso domingo (14) e não poderá dirigir a equipe. O auxiliar Emílio Faro, com experiência no futebol carioca, será o responsável pela condução do time no Engenhão.

No lado do Botafogo, o português Artur Jorge, de 52 anos, foi importado junto ao Braga (Portugal), mas parece não ter caído no gosto dos botafoguenses. O clube continua com os investimentos do milionário norte-americano Textor, mas os resultados são pífios desde ano passado, quando o time deixou escapar o título da Série A, que parecia garantido por causa da excelente campanha no 1º turno.

FICHA TÉCNICA

Botafogo: Gatito Fernández; Ponte (Damián Suárez), Lucas Halter, Bastos e Hugo (Marçal); Tchê Tchê, Luiz Henrique, Danilo Barbosa (Gregore) e Óscar Romero (Jeffinho); Tiquinho Soares e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney (Roni), Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Emílio Faro (interino)

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão, no Rio)

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Inès Bach (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (VAR-Fifa/SP)