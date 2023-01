Após derrota no clássico, volante quer reação imediata do Vila Nova

O Vila Nova quer deixar para o passado a derrota no clássico para o rival Goiás e já mira a reabilitação sobre o Grêmio Anápolis. É isso que espera o volante Sousa, de 28 anos, que é um dos jogadores remanescentes do elenco que terminou a temporada passada no Onésio Brasileiro Alvarenga.

Sousa disse que a semana começou com um clima ruim pela derrota, e suas circunstâncias, no clássico contra o Goiás na Serrinha. No entanto, o volante colorado explicou que o grupo já conversou sobre a necessidade de virar a página e dar a volta por cima diante de sua torcida no duelo desta quarta-feira (1º de fevereiro) contra o Grêmio Anápolis, no OBA.

“É sempre ruim quando perdemos mais um clássico da forma como foi. Conversamos após o jogo e está todo mundo chateado, mas falamos que precisamos digerir esse resultado negativo o mais rápido possível porque já temos o próximo jogo e não dá para ficar lamentando. É de se lamentar, pois é um clássico, mas temos que levantar a cabeça e seguir para buscar o resultado”, frisou Sousa.

O adversário do Vila Nova na próxima rodada é o lanterna da competição, mas que reagiu na rodada passada ao golear o Inhumas, por 5 a 2. Sousa admitiu que a expectativa por uma vitória costuma se elevar contra esse tipo de adversário, mas sabe que na realidade não será uma tarefa simples para os colorados.

“Jogos contra equipes que estão na parte baixa da tabela são sempre complicados, pois a expectativa de vitória é sempre grande, mas sabemos que do outro lado existe uma equipe que vem de um resultado positivo. Temos de buscar a vitória, como sempre estamos fazendo dentro de casa, sempre indo pra cima”, destacou o volante Sousa.

Após seis rodadas e mais da metade da fase de classificação concluída, o Vila Nova ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação com 50% de aproveitamento dos pontos disputados. Sousa avalia que o conjunto colorado vive momento de evolução e entrosamento neste momento da temporada.

“A equipe está em evolução, é um grupo novo que está junto há cinco ou seis rodadas, mas é um grupo muito novo. Às vezes, demora um pouco para engrenar, para se adaptar até à forma do clube, à tradição do clube, todas essas coisas. Mas creio que estamos no caminho certo em uma constante evolução, vamos buscar o mais rápido possível esse equilíbrio”, avaliou.

A partida entre Vila Nova e Grêmio Anápolis será disputada nesta quarta-feira (1º), às 19h30, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.