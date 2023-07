Após empate, Alberto Valentim fala sobre pressão no Atlético: 'Estou feliz em trabalhar aqui'

Após o empate do Atlético-GO com o Novorizontino-SP, por 2 a 2, fora de casa, o presidente Adson Batista não garantiu a manutenção de Alberto Valentim no cargo de treinador do Dragão para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador disse que está feliz no clube e quer trabalhar para reverter a situação ruim do clube na competição.

O dirigente atleticano fez críticas ao comportamento tático da equipe em Novo Horizonte (SP) e disse que precisa pensar e tomar uma atitude, sem garantir a sequência de Alberto Valentim. O treinador, por sua vez, acredita que o trabalho será capaz de mudar a situação do Dragão e relevou a indefinição sobre sua permanência no clube.

"Enquanto eu for o treinador do Atlético-GO, vou dar ao máximo aquilo que tenho feito até hoje. Já falei internamente e publicamente também do quanto estou feliz em trabalhar aqui, lógico que não depois de partidas que não vencemos, mas do meu dia a dia, das pessoas, das estruturas. O pensamento é de trabalhar forte e buscar a vitória contra o Sport, porque é a única coisa que nos interessa com uma semana para trabalhar", disse o treinador rubro-negro.