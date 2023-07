Após empréstimo, Léo Pereira volta ao Atlético-GO e pode jogar na Série B

O Atlético-GO contou com uma novidade nos treinamentos nesta semana com a presença do atacante Léo Pereira entre os atletas que se preparam para o duelo contra o Sport, na sexta-feira (14). O jogador de 23 anos voltou ao clube goiano após empréstimo para o Marítimo, de Portugal.

O contrato de Léo Pereira com o Atlético-GO é válido até o final de 2024. O vínculo foi regularizado na CBF, nesta terça-feira (11), após o empréstimo para o clube português. Portanto, o atacante está liberado para jogar pelo Dragão na Série B.

A diretoria atleticana, no entanto, ainda avalia a permanência de Léo Pereira. Há um desejo por uma transferência, desde que ocorra em definitivo e não por empréstimo. Se isso não ocorrer na atual janela de transferências, há possibilidade do atacante ser utilizado na competição nacional. Isso será definido nos próximos dias.

Formado na base do Ituano, e com passagens pelo Corinthians e Grêmio, Léo Pereira foi contratado pelo Atlético-GO no ano passado e disputou 66 jogos pelo Dragão. Ele marcou seis gols e distribuiu seis assistências pela equipe goiana, antes de ser emprestado para o Marítimo, de Portugal.

O atacante jogou dez partidas pelo time europeu na última temporada e não participou diretamente de gols na equipe lusitana.

Em busca de recuperação na Série B, o Atlético-GO volta a campo na sexta-feira (14). O Dragão encara o Sport, no Accioly, a partir das 21h30, pela 17ª rodada da competição nacional.