Após gol do título, Vini Jr é eleito a revelação da Liga dos Campeões

Vini Jr marcou o gol do título do Real Madrid contra o Liverpool, na final da Champions

Autor do gol que garantiu o 14º título da história do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vinicius Junior foi contemplado com duas premiações na principal competição europeia: melhor jovem jogador e titular no ataque do time ideal do torneio.

🌟 ¡@ViniJr es el mejor jugador joven de la @LigadeCampeones 2021/22!

⚽ 4 goles y 6 asistencias 🅰️#CHAMP14NS pic.twitter.com/Iv3qfxvlYM — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 31, 2022

A Uefa divulgou os vencedores na manhã desta terça-feira (31). De acordo com o órgão que rege o futebol europeu, os escolhidos foram votados pelo 'painel de observadores técnicos' e que não responde a estatísticas, mas sim a julgamentos subjetivos.

O melhor jogador de toda a Champions foi Karim Benzema -que também foi o artilheiro da competição com 15 gols e herói do Real Madrid na fase decisiva.

Além de Vini Jr e Benzema, mais dois jogadores do Real Madrid estão na equipe ideal: o meio-campista Luka Modric e o goleiro Thibaut Courtois. Fabinho, meio-campista do Liverpool, é outro representante brasileiro entre os 11.